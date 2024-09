Caleb Graves, un TikToker, décède après avoir couru le semi-marathon de Disneyland en pleine canicule | Californie

Un coureur de 35 ans s’est effondré et est décédé dimanche après avoir terminé un semi-marathon à Disneyland à Anaheim, en Californie, pendant une vague de chaleur, un jour seulement après avoir exprimé son inquiétude face aux températures torrides dans une vidéo publiée sur TikTok.

Bobby Graves, qui s’appelait Caleb dans son page TikTok populairese tenait la poitrine alors qu’il franchissait la ligne d’arrivée du semi-marathon d’Halloween de Disneyland vers 7 heures du matin, et a ensuite été rattrapé par un bénévole de la course alors qu’il s’effondrait, Selon le Los Angeles Times.

Les pompiers et les secouristes ont pris des mesures de réanimation et ont transporté Graves à l’hôpital, selon le sergent Matt Sutter de la police d’Anaheim. « Malheureusement, ils ont travaillé sur lui pendant environ une heure et il a été déclaré décédé à l’hôpital. »

Graves avait auparavant exprimé des réserves sur les températures extérieures avant de courir la course, qui s’est déroulée alors qu’une vague de chaleur extrême frappait la Californie.

« Le semi-marathon de Disneyland – le semi-marathon d’Halloween – a lieu demain et je suis légèrement inquiet maintenant », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée samedi sur son compte TikTok.

« Je suis sorti aujourd’hui vers 14 heures, ce qui est probablement le moment le plus chaud de la journée, et il faisait environ 32 degrés. »

À un autre moment de la vidéo, Graves a déclaré à ses 18 000 abonnés : « J’ai une certaine sensibilité à la chaleur, je ne sais pas si c’est temporaire ou à long terme. »

« J’étais dehors depuis environ 20 minutes, je promenais mon chien, il faisait chaud, mais je me sentais bien… et puis environ 10 minutes après être rentré, je me suis évanoui. »

Avant le début de la compétition, Graves a exhorté les participants à rester en sécurité, en les avertissant : « N’oubliez pas qu’il fera chaud !

« Restez hydraté et écoutez votre corps », a écrit Graves dans la légende. « Bonne chance à tous les coureurs ! »

Un porte-parole de Disneyland Resort a déclaré KTLA que le lieu était « profondément attristé par cette perte tragique, et nos cœurs sont avec la famille et les proches de Caleb pendant cette période difficile ».

La police d’Anaheim a déclaré que les autorités n’étaient au courant d’aucune autre blessure pendant la course et que la course avait eu lieu tôt le matin, pas en pleine chaleur de la journée, selon Personnes magazine. Températures à distance de 72°F (22°C) à un maximum de 107°F (41°C) à Anaheim dimanche, bien que la température exacte pendant la course n’était pas immédiatement claire.

ignorer la promotion de la newsletter Recevez chaque matin par e-mail les titres et faits marquants les plus importants des États-Unis Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et les données de Google. politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Cette année, les températures extrêmes ont blessé des dizaines de personnes lors d’événements en plein air aux États-Unis. Plus de 100 personnes ont été soignées pour des problèmes de santé liés à la chaleur lors d’un salon aéronautique au Colorado en août.

En juin, un festival de musique à Ocala, en Floride, a vu des dizaines d’hospitaliséset quelque 450 personnes ont été traitées sur place pour diverses affections, notamment des symptômes liés à la chaleur.

De nombreuses autorités ont décrit les maladies liées à la chaleur comme la menace la plus importante pour la santé publique liée aux conditions météorologiques, alors que les États-Unis ont été confrontés à des températures torrides cet été.

Les données suggèrent que de nombreux résidents américains peuvent identifier les symptômes des maladies liées à la chaleur, mais peu d’entre eux savent où se trouvent les centres de refroidissement à proximité qui pourraient apporter un soulagement vital contre la chaleur.