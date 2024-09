Caleb Gravesun influenceur TikTok qui se concentrait sur le contenu de Disneyland, est malheureusement décédé à l’âge de 33 ans.

Le vlogueur des médias sociaux a participé à la course Disneyland Halloween Half Marathon ce week-end et est décédé tragiquement peu de temps après avoir franchi la ligne d’arrivée.

La course a débuté vers 5 heures du matin, heure locale, dimanche (8 septembre) à la station balnéaire d’Anaheim, en Californie. Caleb a franchi la ligne d’arrivée vers 7 heures du matin, selon Divertissement hebdomadaire.

Un représentant du département de police d’Anaheim a déclaré Eh bien« Le coureur a franchi la ligne d’arrivée. Dès qu’il l’a fait, un des employés du marathon a remarqué que l’homme se tenait la poitrine. Ils ont remarqué qu’il était en train de faire un arrêt cardiaque. »

Caleb a été déclaré mort environ une heure après avoir été transporté dans un centre médical local.

« Nous sommes profondément attristés par cette perte tragique et nos pensées sont avec Caleb« La famille et les proches de M. Trump pendant cette période difficile », a déclaré le porte-parole de Disneyland Resort. Jessica Bon a déclaré dans un communiqué.

Caleb a mis à jour sa page TikTok avec plusieurs vidéos sur la course au cours du week-end, dont une où il a parlé de la canicule de Los Angeles.

« J’espère vraiment que je réussirai à terminer la course demain matin », a-t-il déclaré dans la vidéo. Alors que les températures ont atteint un maximum de 107 degrés dimanche, il faisait beaucoup plus frais à 5 heures du matin lorsque la course a commencé.

Nous adressons nos pensées et nos condoléances à Caleb Graves« à mes proches pendant cette période difficile.