Caleb Ewan remporte la victoire à l’étape 5 après l’écrasement de Mikel Landa

Une poussée tardive de l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) a suffi à nier la victoire de l’Italien Giacomo Nizzolo (Qhubeka-ASSOS) dans la cinquième étape du Giro d’Italia à Cattolica alors que le drame et le chagrin se déroulaient dans des tas de seaux sur la côte adriatique. Après une touche d’épaule avec la maglia ciclamino Tim Merlier (Alpecin-Fenix) dans la ligne droite, Ewan a trouvé son chemin à travers les corps avec suffisamment de fermeture éclair dans les jambes pour reléguer le champion d’Europe Nizzolo à une autre deuxième place du Giro – la onzième de sa carrière. Elia Viviani (Cofidis) a pris la troisième place devant Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) et Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), avec Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) juste assez bon pour la huitième et Merlier, vainqueur de l’étape 2, rentrant à la maison 12e après avoir laissé tomber une chaîne après avoir rejoint Ewan.

L’arrivée décevante de Merlier a vu le débutant du Giro perdre la maglia ciclamino au profit de Nizzolo, qui mène désormais son compatriote Viviani de quatre points, le Belge encore huit points à la dérive.

Mais l’arrivée de l’étape de 177 km à plat depuis Modène a été gâchée par un grave incident impliquant Mikel Landa (Bahreïn-Victorieux) et le vainqueur de l’étape 4 de mardi, Joe Dombrowski (UAE Team Emirates). Les deux coureurs sont entrés en collision avec un meuble routier dans les cinq derniers kilomètres alors que le rythme du peloton montait en flèche et que les tensions étaient fortes.

Alors que l’Américain Dombrowski, au maillot bleu, a pu boucler l’étape huit minutes plus tard le jour de ses 30 ans, le grimpeur espagnol Landa ne faisait pas partie de ses coéquipiers de Bahreïn victorieux lorsqu’ils ont franchi la ligne en masse cinq minutes après la victoire d’Ewan. Il a été confirmé plus tard que Landa avait été transporté à l’hôpital pour soigner ses blessures.

Landa, 31 ans, avait impressionné lors de la montée de la veille à Sestola, terminant aux côtés de l’ancien coéquipier Egan Bernal dans un premier groupe de favoris pour confirmer son excellente forme.

L’équipe Ineos Grenadiers de Bernal a également subi un coup dur mercredi lorsque le co-leader Pavel Sivakov s’est écrasé à 15 km de la fin après avoir heurté le trottoir et une branche d’arbre sur le côté gauche de la route.

Le rouleur franco-russe a terminé l’étape à la dernière place en 15 minutes de retard pour se retirer du maillot rose, les espoirs de l’équipe britannique reposant désormais uniquement sur les épaules de Bernal, le champion du Tour de France 2019.

Au milieu de tout le drame – qui comprenait un autre déversement qui a divisé le peloton à 10 km de la fin – L’Italien Alessandro De Marchi a conservé le maillot rose. Le pilote de la Start-Up Nation israélienne, âgé de 34 ans, mène désormais le Belge Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) après que le garçon d’anniversaire malchanceux Dombrowsky ait chuté au classement.

Hormis les événements qui ont gâché la fin de l’étape, très peu de choses se sont passées sur la route longue, plate et droite entre Modène et Cattolica. Une pause à deux a vu Filippo Tagliani (Androni Giocattoli) et Umberto Marengo (Bardiani-CSF) se dégager dès le départ pour accumuler une avance maximale de cinq minutes. Mais le duo a été balayé peu de temps après que Tagliani ait remporté le sprint intermédiaire à Imola avec 105 km à faire.

Une accalmie a suivi avant que les deux mêmes équipes italiennes de wildcard ne soient impliquées dans le prochain remaniement alors que Simon Pellaud, le spécialiste suisse de l’échappée à Androni a été clair avec l’Italien Davide Gabburo de Bardiani à 68 km de la fin.

Le duo n’a jamais détenu plus de deux minutes d’avance sur le peloton et ils ont été rejoints par Alexis Gougeard (Ag2R-La Mondiale) à 20 km de la fin après que le Français se soit dégagé alors que le peloton se dirigeait vers Rimini. C’était pour prouver le début des nombreux incidents qui ont gâché la conclusion de l’étape alors que Sivakov a rapidement frappé le pont avant la chute écœurante impliquant Landa et Dombrowski peu de temps après que le trio de tête ait été balayé.

Lotto Soudal a gardé son homme Ewan hors des ennuis alors que le peloton se balançait dans le dernier virage et dans la ligne droite à domicile – mais l’Australien s’est retrouvé hors de position lorsque Nizzolo a donné un coup de pied clair avec Viviani. La mécanique de Merlier est venue juste au moment où le Belge était pris en sandwich entre Sagan et Ewan, qui a lancé son sprint tardivement mais avait le pouvoir de se faufiler devant le duo italien et d’assurer la quatrième étape du Giro de sa carrière.

La course se poursuit jeudi avec la première arrivée en montée près de la ville des Marches d’Ascolo Piceno. Sur ce qui sera le premier grand rendez-vous des favoris du GC, il y aura un absent notable suite au triste retrait de Landa.

RÉSULTATS DE L’ÉTAPE 5

1. Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 4:07:01

2. L’équipe Giacomo Nizzolo (Ita) Qhubeka Assos

3. Elia Viviani (Ita) Cofidis

4. Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe

5. Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates

6. Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo

7. Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

8. Dylan Groenewegen (Ned) Jumbo-Visma

9. Équipe cycliste Eolo-Kometa de Manuel Belletti (Ita)

10. Davide Cimolai (Ita) Israel Start-up Nation

CLASSIFICATION GÉNÉRALE

1. Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation 13:50:44

2. Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix ​​+42

3. Nelson Oliveira (Por) Movistar Team +48

4. Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ +1: 00

5. Nicolas Edet (Fra) Cofidis +1: 15

6. Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech +1: 24

7. Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep +1: 28

8. Alberto Bettiol (Ita) EF Education-Nippo +1: 37

9. Hugh Carthy (GB) EF Education-Nippo +1: 38

10. Egan Bernal (Col) Ineos Grenadiers +1: 39

L’action du CYCLING World Tour GIRO D’ITALIA Étape 6 – Grotte di Frasassi – Ascoli Piceno sera en direct sur EUROSPORT et EUROSPORT HD à partir de 16h00 (16h00 IST) le jeudi 13 mai 2021. Il en sera de même diffusé en direct sur Discovery +

