Caleb Carr, auteur de Dark Histories, décède à 68 ans

L’aîné, M. Carr, était également alcoolique et Caleb a grandi dans un chaos bohème. La maison Carr était le théâtre de réjouissances ivres, et bien pire encore. M. Carr était furieux contre sa femme et ses trois fils. Mais il a dirigé ses explosions les plus terrifiantes contre Caleb, son cadet, qu’il a choisi pour violence physique.

Les parents de Caleb ont divorcé quand il avait 8 ans. Mais les coups ont continué pendant des années.

« The Alienist », publié en 1994, a été un succès immédiat et a reçu des critiques élogieuses. Avant même sa publication, les droits du film ont été récupérés. Crédit… Coq nain

« Il ne fait aucun doute que j’ai toujours été fasciné par la violence. » Caleb Carr a déclaré à Stephen Dubner du magazine New York en 1994, juste avant la publication de « The Alienist », expliquant non seulement le moteur du livre mais aussi pourquoi il était attiré par l’histoire militaire. « Cela résultait en partie du désir de trouver une violence qui était, en premier lieu, dirigée vers une fin déterminée et, en second lieu, régie par un code éthique définissable. Et je pense que la raison pour laquelle je voudrais faire cela est assez évidente.

Lucien Carr avait également été maltraité. Ayant grandi à Saint-Louis, il a été agressé sexuellement par son maître scout, un homme nommé David Kammerer, qui l’a suivi sur la côte Est, où Lucien est entré à l’Université de Columbia et a rencontré Kerouac, Ginsberg et Burroughs. Une nuit d’ivresse en 1944, M. Carr tua son prédateur de longue date à Riverside Park, le poignardant avec son couteau de boy-scout et le faisant rouler dans la rivière Hudson. Kerouac l’a aidé à se débarrasser du couteau. Lucien s’est rendu le lendemain et a purgé deux ans pour homicide involontaire dans une maison de correction.

Le meurtre était une cause célèbre et est devenu une sorte d’histoire d’origine pour l’histoire des Beats. Kerouac et Burroughs l’ont rendu en prose violette dans un roman qu’ils ont intitulé « Et les hippopotames étaient bouillis dans leurs réservoirs », qui a été rejeté par les éditeurs puis embourbé dans les aspects juridiques avant d’être finalement publié en 2008, lorsque tous les directeurs étaient morts. (Il a été filmé par Michiko Kakutani dans The Times.) En 2013, il a fait l’objet d’un film, « Kill Your Darlings », mettant en vedette Daniel Radcliffe dans le rôle d’Allen Ginsberg.