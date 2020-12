NEWARK, NJ: Myles Cale a marqué un meilleur 30 points en carrière sur 10 tirs sur 16, Jared Rhoden a eu son troisième double-double de la saison et Seton Hall n’a jamais été à la traîne dans sa victoire 78-67 contre Georgetown mercredi soir.

Rhoden a égalé ses sommets en carrière avec 26 points et 12 rebonds et a ajouté quatre passes et deux interceptions. Cale a fait 5 sur 9 à partir de 3 points.

Rhoden et Cale ont marqué six points chacun alors que Seton Hall (6-4, 3-1 Big East) a pris une avance de 12-2 et Rhoden a frappé un 3 puis a fait deux lancers francs pour donner aux Pirates une avance de 17 points avec environ il reste quatre minutes dans la première moitié.

Georgetown (3-5, 1-3) a utilisé une poussée de 9-0 pour réduire son déficit à 70-61 avec 2:33 à jouer, mais Rhoden a répondu avec un sauteur et les Hoyas ont traîné à deux chiffres le reste du chemin.

Qudus Wahab avait 16 points et 13 rebonds, un sommet en carrière pour Georgetown. Jahvon Blair a ajouté 14 points, dont trois à 3 points.

