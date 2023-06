NASHVILLE – Cale Makar adore regarder le hockey, alors il s’est connecté aux séries éliminatoires de 2023, même après la sortie décevante du Colorado au premier tour. Compte tenu de la norme de la Coupe Stanley établie pour l’Avalanche il y a un été, cela a conduit à des émotions conflictuelles.

« Quand je regardais Vegas (contre Dallas) en demi-finale, je me disais: » Nous devrions les jouer « », a déclaré Makar L’athlétisme avant la cérémonie de remise des prix de la LNH lundi. « Cela m’a vraiment frustré, pour être tout à fait honnête. »

Bien que Makar, finaliste du trophée Norris, ait qualifié la saison 2022-23 d’« occasion manquée » pour l’Avalanche, il a eu quelques mois pour traiter à la fois la défaite et l’année dans son ensemble. Il a du mal à juger la saison en raison de la multitude de blessures de l’équipe en saison régulière et en séries éliminatoires. La courte intersaison 2022 a fait des ravages.

« Dans l’ensemble, je pense que nous avons trouvé un niveau de combat dans notre groupe que nous ne savions pas que nous avions, et nous nous sommes battus toute l’année », a-t-il déclaré. « C’est malheureux la façon dont cela s’est terminé, mais vous le considérez un peu comme une bénédiction déguisée. Les gars peuvent guérir et s’assurer que nous sommes prêts à partir. Nous voulons participer à cette chasse chaque année, espérons-le pour les cinq ou dix prochaines années.

D’un point de vue individuel, Makar, 24 ans, a trouvé l’année pleine de hauts et de bas. Il a subi deux commotions cérébrales après la pause des étoiles et a également subi une blessure à la hanche subie lors d’une victoire sur la route en mars contre les Red Wings.

Le défenseur a terminé la saison avec seulement 60 matchs joués. Il était dynamique sur la glace, totalisant 66 points, mais a vu sa production chuter depuis sa saison victorieuse du trophée Norris (28 buts et 86 points en 77 matchs).

« Cinq ou 10 matchs de plus me placent davantage dans une conversation pour les récompenses, mais je ne pense pas que j’aurais vraiment dû être (à Nashville en tant que finaliste), pour être honnête avec vous », a-t-il déclaré.

Après sa saison régulière touchée par les blessures, Makar a connu une série éliminatoire difficile lors de la défaite de sept matchs du Colorado contre le Kraken. Après le match 7, il a déclaré aux journalistes qu’il avait laissé tomber ses coéquipiers. Il avait raté le match 5 alors qu’il purgeait une suspension d’un match pour un coup sûr tardif sur Jared McCann, et il a terminé avec cinq points en six matchs. Ces chiffres n’étaient pas mauvais, mais c’était loin du niveau auquel il avait joué les séries éliminatoires auparavant, au cours desquelles il avait récolté 29 points en 20 matchs et remporté le trophée Conn Smythe.

Le Colorado dans son ensemble était une coquille de lui-même à la fin du premier tour. Valeri Nichushkin était absent de l’équipe pour des raisons personnelles après un incident à l’hôtel de l’équipe, les défenseurs Josh Manson et Jack Johnson ont tous deux subi des blessures pendant la série et le capitaine Gabriel Landeskog a été absent toute la saison en raison d’une blessure au genou. Les attaquants de profondeur Andrew Cogliano et Darren Helm ont tous deux subi des blessures mettant fin à la série.

« Notre équipe n’était tout simplement pas au niveau que Seattle jouait dans cette série », a déclaré Makar. « La profondeur de leur équipe nous a vraiment fait mal. Ils ont en quelque sorte pris le relais à cet égard.

Le Colorado a ressenti l’absence de Landeskog tout au long de l’année. Jusqu’à la fin de la saison, le capitaine et l’équipe espéraient qu’il serait en mesure de revenir à temps pour les séries éliminatoires, mais il ne pouvait pas patiner sans douleur. Cette incertitude ne sera pas le cas en 2023-24, comme Landeskog a subi une chirurgie de remplacement du cartilage et est déjà exclu pour sa deuxième saison consécutive. Bien que le Colorado manquera à son capitaine sur et hors de la glace, Makar pense que la clarté pourrait être bénéfique pour le groupe de leadership de l’Avalanche.

« Tu y vas, et tu sais qu’il ne reviendra pas de toute l’année », dit-il. « Nous pouvons nous préparer (au fait) que tout le monde doit intervenir. »

Parce que l’Avalanche peut placer Landeskog et son plafond salarial de 7 millions de dollars sur la réserve des blessés à long terme, ils ont ajouté une flexibilité au plafond salarial, ce qui pourrait conduire à une intersaison active. Le front office a déjà ajouté Frederik Olofsson, un attaquant de profondeur, de Dallas, et il a fait sensation samedi en acquérant Ryan Johansen de Nashville.

Makar a déclaré qu’il n’était pas très familier avec le jeu d’Olofsson lorsque l’équipe l’a retenu pour des considérations futures, mais il a depuis regardé un film sur son nouveau coéquipier et l’a qualifié de bon échec avant. Johansen, quant à lui, est un joueur beaucoup plus établi, contre qui Makar a joué depuis le début de sa carrière dans la LNH.

« Nous avons un très bon joueur pour ne pas avoir à abandonner une quantité folle de choses », a déclaré Makar, qui a envoyé un texto à l’attaquant pour lui souhaiter la bienvenue au Colorado. « Il a cet avantage dans son jeu que chaque équipe veut. Notre culture va, espérons-le, augmenter un peu son jeu et ses attentes. Je suis vraiment excité.

« L’une des premières choses dont je me souviens, c’est qu’il peut les récupérer sur les matchs nuls, et c’est une énorme clé pour nous. Je pense qu’on en a beaucoup manqué l’an dernier. … Je peux le voir jouer dans de nombreux domaines différents de notre alignement. C’est bien d’avoir des gars comme ça. Je suis ravi de le rencontrer en personne et d’aller sur la glace avec lui.

L’intersaison, c’est aussi les départs. L’un d’entre eux sera probablement Erik Johnson, qui ne sera probablement pas de retour la saison prochaine, selon une personne informée à ce sujet. L’athlète de Denver le plus ancien est sur le point de se lancer sur le marché libre. À moins de changements majeurs, Makar jouera, pour la première fois de sa carrière, sans le grand défenseur droitier de l’équipe.

« Je vais certainement rester en contact avec lui », a déclaré Makar. « C’est une partie malheureuse de l’entreprise : vous perdez des gars formidables. Mais en fin de compte, (le front office doit) prendre des décisions pour améliorer l’équipe. Peu importe ce avec quoi nous remplissons ce rôle, je leur fais confiance.

«(Johnson) sera certainement une grande voix perdue. Ce sera difficile. »

Il reste à voir si l’équipe conservera d’autres agents libres sans restriction en attente, y compris Cogliano, avec qui Makar a déclaré qu’il était en contact deux ou trois fois par semaine.

« Nous verrons où tout cela se trouve », a déclaré Makar. « C’est un gars génial. Il essaie de s’assurer que tout le monde fait ce qu’il faut. S’il revient, il veut gagner. … Quand vous avez un gars comme ça qui est un vétéran de bonne foi et qui sait ce qu’il faut maintenant, c’est spécial.

Alors que le front office trie la liste, Makar profite de l’intersaison pour retrouver la santé. Sa hanche, par exemple, n’a jamais complètement récupéré après le match de Detroit, qui, selon lui, a eu un impact sur ses croisements.

«Je luttais juste contre l’inflammation. Il fallait le faire sauter », a-t-il déclaré. « C’est devenu de pire en pire au fur et à mesure du premier tour. Avoir un peu de temps libre était définitivement une bouffée d’air frais.

Pour des raisons comme celle-là, il essaie de ne pas considérer les séries éliminatoires de 2023 comme une chance qui s’est échappée.

« Vous ne pouvez plus le regarder comme ça », a-t-il déclaré. « Tout le monde peut respirer profondément et s’asseoir un peu et se préparer pour, espérons-le, une autre course profonde. »

(Photo de Cale Makar : Ron Chenoy / USA Today)