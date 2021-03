Calculateur de budget en ligne: qu’est-ce que cela signifie pour vous?

Il y a toujours des gagnants et des perdants dans tout énoncé budgétaire, même en cette période extraordinaire. De toute évidence, on accorde beaucoup d’attention au soutien de l’économie pendant la pandémie, aux modifications de l’impôt sur les sociétés et de la dette nationale, mais pour la plupart d’entre nous, il y a une question immédiate: comment cela affectera-t-il mes finances?