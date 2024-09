Calcul de la juste valeur d’Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Informations clés

La juste valeur estimée d’Apple est de 240 USD sur la base du flux de trésorerie disponible en 2 étapes par rapport aux capitaux propres

Avec un prix de l’action de 221 $ US, Apple semble se négocier près de sa juste valeur estimée

L’objectif de cours des analystes pour AAPL est de 238 $ US est de 1,1 % inférieur à notre estimation de la juste valeur

Aujourd’hui, nous allons passer en revue une méthode d’évaluation utilisée pour estimer l’attrait d’Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) en tant qu’opportunité d’investissement en projetant ses flux de trésorerie futurs, puis en les actualisant à la valeur actuelle. Notre analyse utilisera le modèle de flux de trésorerie actualisés (DCF). Avant de penser que vous ne pourrez pas le comprendre, continuez à lire ! C’est en fait beaucoup moins complexe que vous ne l’imaginez.

Nous pensons généralement que la valeur d’une entreprise est la valeur actuelle de tout le cash qu’elle générera dans le futur. Cependant, un DCF n’est qu’une mesure d’évaluation parmi tant d’autres, et il n’est pas sans défauts. Pour ceux qui sont des apprenants passionnés de l’analyse des actions, le Modèle d’analyse de Simply Wall St ici Cela pourrait être quelque chose qui vous intéresserait.

La valorisation d’Apple est-elle équitable ?

Nous allons utiliser un modèle DCF en deux étapes qui, comme son nom l’indique, prend en compte deux phases de croissance. La première étape correspond généralement à une période de croissance plus élevée qui se stabilise en direction de la valeur terminale, capturée dans la deuxième période de « croissance stable ». Pour commencer, nous devons obtenir des estimations des flux de trésorerie pour les dix prochaines années. Dans la mesure du possible, nous utilisons les estimations des analystes, mais lorsque celles-ci ne sont pas disponibles, nous extrapolons le flux de trésorerie disponible précédent (FCF) à partir de la dernière estimation ou valeur déclarée. Nous partons du principe que les entreprises dont le flux de trésorerie disponible diminue ralentiront leur taux de contraction et que les entreprises dont le flux de trésorerie disponible augmente verront leur taux de croissance ralentir au cours de cette période. Nous procédons ainsi pour refléter le fait que la croissance a tendance à ralentir davantage au cours des premières années qu’au cours des années suivantes.

En général, nous supposons qu’un dollar d’aujourd’hui a plus de valeur qu’un dollar dans le futur, et donc la somme de ces flux de trésorerie futurs est alors actualisée à la valeur d’aujourd’hui :

Estimation du flux de trésorerie disponible (FCF) sur 10 ans

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 FCF à effet de levier (en millions de dollars) 124,0 milliards de dollars américains 135,5 milliards de dollars américains 163,8 milliards de dollars américains 177,5 milliards de dollars américains 188,0 milliards de dollars américains 197,2 milliards de dollars américains 205,5 milliards de dollars américains 213,0 milliards de dollars américains 220,1 milliards de dollars américains 226,8 milliards de dollars américains Source d’estimation du taux de croissance Analyste x14 Analyste x10 Analyste x2 Analyste x2 Estimation à 5,92 % Estimation à 4,89 % Estimation à 4,18 % Estimation à 3,67 % Estimation à 3,32 % Estimation à 3,07 % Valeur actuelle (en millions de dollars) actualisée à 7,3 % 115,6 000 USD 117,7 k$ US 132,7 000 USD 134,1 k$ US 132,4 000 USD 129,4 k$ US 125,7 000 USD 121,5 k$ US 117 000 $ US 112,4 000 USD

(« Est » = taux de croissance du FCF estimé par Simply Wall St)

Valeur actuelle des flux de trésorerie sur 10 ans (PVCF) = 1,2 t USD

La deuxième étape est également connue sous le nom de valeur terminale. Il s’agit des flux de trésorerie de l’entreprise après la première étape. Pour un certain nombre de raisons, un taux de croissance très conservateur est utilisé, qui ne peut pas dépasser celui de la croissance du PIB d’un pays. Dans ce cas, nous avons utilisé la moyenne sur 5 ans du rendement des obligations d’État à 10 ans (2,5 %) pour estimer la croissance future. De la même manière que pour la période de « croissance » de 10 ans, nous actualisons les flux de trésorerie futurs à la valeur d’aujourd’hui, en utilisant un coût des capitaux propres de 7,3 %.

Valeur terminale (TV)= FCF 2034 × (1 + g) ÷ (r – g) = 227 milliards USD × (1 + 2,5 %) ÷ (7,3 % – 2,5 %) = 4,9 milliards USD

Valeur actuelle de la valeur terminale (PVTV)= Télé / (1 + r)10= 4,9 t USD ÷ ( 1 + 7,3 %)10= 2,4 t USD

La valeur totale est la somme des flux de trésorerie pour les dix prochaines années plus la valeur terminale actualisée, ce qui donne la valeur totale des capitaux propres, qui dans ce cas est de 3,7 billions de dollars américains. La dernière étape consiste à diviser la valeur des capitaux propres par le nombre d’actions en circulation. Par rapport au prix actuel de l’action de 221 dollars américains, la société apparaît à peu près à sa juste valeur avec une décote de 8,1 % par rapport au cours actuel de l’action. Les hypothèses de tout calcul ont un impact important sur la valorisation, il est donc préférable de considérer cela comme une estimation approximative, et non précise au centime près.

dcf

Hypothèses importantes

Les principaux éléments à prendre en compte pour calculer un flux de trésorerie actualisé sont le taux d’actualisation et, bien entendu, les flux de trésorerie réels. Si vous n’êtes pas d’accord avec ces résultats, essayez vous-même le calcul et jouez avec les hypothèses. Le DCF ne prend pas non plus en compte la cyclicité possible d’un secteur ou les besoins futurs en capital d’une entreprise. Il ne donne donc pas une image complète des performances potentielles d’une entreprise. Étant donné que nous considérons Apple comme un actionnaire potentiel, le coût des capitaux propres est utilisé comme taux d’actualisation, plutôt que le coût du capital (ou coût moyen pondéré du capital, WACC) qui tient compte de la dette. Dans ce calcul, nous avons utilisé 7,3 %, qui est basé sur un bêta à effet de levier de 1,158. Le bêta est une mesure de la volatilité d’une action, par rapport au marché dans son ensemble. Nous obtenons notre bêta à partir du bêta moyen du secteur des entreprises mondialement comparables, avec une limite imposée entre 0,8 et 2,0, ce qui est une fourchette raisonnable pour une entreprise stable.

Analyse SWOT pour Apple

Prochaines étapes :

L’évaluation n’est qu’un aspect de la construction de votre thèse d’investissement et, idéalement, elle ne sera pas le seul élément d’analyse que vous examinerez pour une entreprise. Les modèles DCF ne sont pas la solution ultime à l’évaluation des investissements. La meilleure utilisation d’un modèle DCF est plutôt de tester certaines hypothèses et théories pour voir si elles conduiraient à une sous-évaluation ou une surévaluation de l’entreprise. Si une entreprise croît à un rythme différent, ou si son coût des capitaux propres ou son taux sans risque changent brusquement, le résultat peut être très différent. Pour Apple, il y a trois aspects pertinents à prendre en compte :

