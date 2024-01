Cal Ripken Jr. et Grant Hill parmi le groupe acceptant d’acheter les Orioles

Cal Ripken Jr. et Grant Hill font partie du groupe d’investisseurs qui a accepté d’acheter les Orioles de Baltimore, tout comme l’ancien maire de New York Michael Bloomberg et l’ancien maire de Baltimore Kurt Schmoke.

Le groupe est dirigé par David Rubenstein, originaire de Baltimore, co-fondateur du groupe Carlyle. Des investisseurs supplémentaires ont été révélés mercredi dans un communiqué annonçant l’accord entre Rubenstein et la famille Angelos.

“Je suis ravi de faire à nouveau partie de l’organisation des Orioles et je remercie David de m’avoir inclus dans le groupe de propriété”, a déclaré Ripken dans un communiqué. “Les Orioles font partie de ma vie depuis que je suis enfant, et c’est un jour spécial.”

Choix de l’éditeur 2 Connexes

La famille Angelos dirige l’équipe depuis trois décennies et vend une participation majoritaire dans l’équipe à Rubenstein pour 1,725 ​​milliard de dollars.

“Je suis reconnaissant envers la famille Angelos pour l’opportunité de rejoindre l’équipe dont j’ai été fan toute ma vie. J’ai hâte de travailler avec tous les propriétaires, les joueurs et le personnel des Orioles pour tirer parti de l’incroyable succès que l’équipe a obtenu en ces dernières saisons”, a déclaré Rubenstein. “Notre objectif collectif sera de ramener un trophée des World Series dans la ville de Baltimore. Aux fans, je dis : nous le faisons pour vous et nous ne pouvons pas le faire sans vous.”

John Angelos, l’actuel président du club, restera conseiller principal.

“Je m’engage personnellement à aider David et ses partenaires à faire passer la franchise au niveau supérieur”, a déclaré Angelos. “Nous pensons que cette transaction est formidable pour la Ligue majeure de baseball et pour la ville de Baltimore et du Maryland. Nous sommes reconnaissants envers les fans et les supporters qui encouragent les O alors que nous atteignons cet objectif important – et qui sera avec nous pour célébrer davantage de succès. venir.”

L’équipe d’investissement de Rubenstein comprend Ripken et Hill, qui, en plus d’être membres du Temple de la renommée du baseball et du basket-ball, ont des liens avec la région élargie. Ripken, bien sûr, est une légende des Orioles née à Havre de Grace, dans le Maryland. Hill est originaire du nord de la Virginie, non loin de Washington.

Les autres membres du groupe d’investissement comprennent Bloomberg, Schmoke, Michael Arougheti, co-fondateur d’Ares Management, Mitchell Goldstein et Michael Smith, co-responsables d’Ares Credit Group, ainsi que Michele Kang, fondatrice de Cognosante, qui possède également le Washington Spirit de la NWSL.

La vente est soumise à un vote complet de la propriété de la Ligue majeure de baseball et doit recevoir une approbation de 75 %.

La famille Angelos contrôle les Orioles depuis 1993, lorsque Peter Angelos a acheté l’équipe pour 173 millions de dollars. Le fils d’Angelos, John, est l’actuel président de l’équipe, et les Orioles ont récemment conclu un accord sur une nouvelle prolongation de bail à Camden Yards.

“Le gouverneur Moore aimerait remercier la famille Angelos pour ses contributions à la communauté des Orioles et à cette franchise légendaire”, a déclaré Carter Elliott, porte-parole du gouverneur du Maryland, Wes Moore. “Garder les Orioles à Baltimore à long terme était une priorité clé pour cette administration et nous sommes fiers que cette transaction n’y change rien.”

La famille Angelos conservera un investissement important dans l’équipe.

“Lorsque j’ai assumé le rôle de président et chef de la direction des Orioles, nous avions pour objectif de restaurer la franchise au statut d’élite dans les sports des ligues majeures, de garder l’équipe à Baltimore pour les années à venir et de revitaliser notre groupe de partenariat”, a déclaré John Angelos. dit. “Cette relation avec David Rubenstein et ses partenaires confirme que nous avons non seulement atteint mais dépassé nos objectifs.”

Les Orioles ont remporté 101 matchs la saison dernière, leur plus grand nombre depuis 1979, et leur avenir s’annonce prometteur grâce aux jeunes stars Adley Rutschman et Gunnar Henderson – ainsi qu’à un système agricole qui est resté chargé même si les meilleurs espoirs sont passés dans la cour des grands.

La faible masse salariale de l’équipe a été un point sensible auprès des fans, mais cette vente laisse espérer que les Orioles pourraient dépenser de manière suffisamment agressive pour tirer le meilleur parti de l’impressionnante base de talents qu’ils ont bâtie.