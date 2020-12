Co-fondateur de Slack et CTO Cal Henderson

LONDRES – Le cofondateur et directeur de la technologie de Slack, Cal Henderson, a déclaré mercredi qu’il doutait que les entreprises puissent travailler à domicile avant la pandémie de coronavirus.

«J’étais définitivement un travail à distance, comme un travail entièrement distribué, sceptique avant cette année», a déclaré Henderson, dont la plate-forme facilite le travail à domicile, dans une interview virtuelle lors de la conférence technologique du Web Summit.

«J’ai été aussi surpris que quiconque que nous ayons pu être aussi productifs pendant ce quart de travail», a-t-il déclaré. «Nous étions déjà répartis parce que nous avons des bureaux dans le monde entier, mais nous n’étions pas entièrement répartis. Les équipes en général sont colocalisées. Elles sont dans le même bureau et elles peuvent avoir des réunions en personne et des sessions de tableau blanc et tout ce genre de interaction. »

Le rival Microsoft Teams a fermé ses bureaux et a demandé aux gens de travailler à domicile au début du mois de mars avant que des mesures d’abri sur place ne soient introduites en Californie.

«C’était comme si c’était juste une chose à court terme… nous n’allions pas être dans ce domaine pendant des mois», a-t-il déclaré. «À bien des égards, c’était comme si c’était une journée de neige. Maintenant, de toute évidence, ce n’était pas vrai.

Henderson a déclaré que si on lui avait demandé un mois avant que Slack ne ferme son bureau s’il pensait qu’il serait possible pour les grandes organisations de s’éloigner du jour au lendemain, il aurait dit non. «Les organisations ne peuvent pas être productives comme ça à grande échelle», a-t-il déclaré. « Ce serait juste une entreprise impossible. »

Slack a annoncé lundi qu’il était acquis par le géant des logiciels d’entreprise Salesforce pour 27,7 milliards de dollars.

En acquérant Slack, un service de discussion en ligne avec plus de 130 000 clients payants, Salesforce renforce son portefeuille d’applications d’entreprise et complète sa suite logicielle plus large à la recherche de nouveaux domaines de croissance.

Le chiffre d’affaires annuel de Slack a dépassé 100 millions de dollars au début de 2017 et atteint 400 millions de dollars deux ans plus tard. Les actions ont fait leurs débuts à la Bourse de New York en juin 2019, via une cotation directe.

L’action, qui a ouvert à 38,50 $, est sur les montagnes russes depuis, s’échangeant près de 17 $ en mars de cette année, avant de remonter à près de 40 $ en juin, puis de retomber sous les 25 $ à la mi-novembre.

– Ari Levy de CNBC a contribué à cet article.