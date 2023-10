Cal contre Oregon State, UCLA contre Washington State sont les meilleurs paris de Bear et Geoff de la semaine 6 de la CFB

Détails de la vidéo

Big Noon Kickoff présente Bear Bets alors que l’expert en paris Chris « The Bear » Fallica et l’ancien joueur de ligne offensive de la NFL Geoff Schwartz révèlent leurs meilleurs paris personnels de la semaine 6 de la CFB en choisissant les Golden Bears de Californie contre les Beavers de l’Oregon State et les Bruins de l’UCLA contre les Cougars de l’État de Washington.



JUST IN・football universitaire・4:09