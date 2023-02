Cal congédie l’entraîneur de natation McKeever, vainqueur de 4 titres par équipe de la NCAA

BERKELEY, Californie (AP) – Teri McKeever, entraîneure de natation féminine de longue date de l’Université de Californie, a été licenciée mardi à la suite d’une enquête sur des allégations de harcèlement, d’intimidation et de violence verbale, a déclaré l’école dans un communiqué.

McKeever a mené les Golden Bears à quatre titres par équipe de la NCAA en 29 ans. Elle a entraîné l’équipe féminine de natation des États-Unis aux Jeux olympiques de Londres en 2012, la première femme à occuper ce poste.

Le directeur des sports de Cal, Jim Knowlton, a déclaré dans une lettre à l’équipe et au personnel sportif qu’un rapport d’enquête d’un cabinet d’avocats indépendant détaillait «de nombreuses violations des politiques universitaires qui interdisent la discrimination raciale, l’origine nationale et le handicap. … Le rapport détaille également une conduite verbalement abusive qui est contraire à nos valeurs les plus importantes.

Knowlton a déclaré que le rapport de 482 pages corroborait de nombreuses allégations de comportement inacceptable et a déclaré qu’il était dans “l’intérêt supérieur de nos étudiants-athlètes, de notre programme de natation et de Cal Athletics dans son ensemble” que le programme se sépare de McKeever.

Le San Jose Mercury News a rapporté que l’enquête faisait suite à une enquête du Southern California News Group en mai selon laquelle McKeever “aurait été abusé verbalement et émotionnellement, injurié et menacé les nageurs presque quotidiennement, faisant pression sur les athlètes pour qu’ils concourent ou s’entraînent alors qu’ils étaient blessés ou aux prises avec maladies chroniques ou troubles alimentaires.

