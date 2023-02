Cake Dress établit un nouveau record du monde, pèse 131,15 kg

Un boulanger suisse a montré comment on peut déguster un gâteau de plusieurs façons. Non seulement vous pouvez savourer un gâteau, mais vous pouvez aussi le porter et établir simultanément un record du monde. Natasha Coline Kim Fah Lee Fokas du pays européen a établi un record du monde Guinness en créant la plus grande robe de gâteau portable. Cette coupe magnifique pesait 131,15 kilogrammes. Natasha dirige une boulangerie appelée SweetyCakes, d’où cette robe est originaire. La boulangerie est spécialisée dans les gâteaux personnalisés depuis sa création en 2014. Cette tentative d’établir le record du monde a eu lieu lors du salon Swiss World Wedding.

Plusieurs spectateurs et exposants de l’industrie du mariage ont mis leur meilleur pied en avant. La robe de gâteau record de Natasha a été le clou du spectacle. Comme un clou du spectacle, il a été mis en évidence lors de la finale du défilé de mode. Un clip de la façon dont le modèle portait réellement le gâteau a été partagé par Guinness World Records sur leur poignée Instagram. La jupe de la robe était relevée et le mannequin s’était frayé un chemin à l’intérieur par dessous. Il y avait aussi des clichés à la fin de la vidéo, montrant le mannequin tenant le certificat qui officialisait la réussite du boulanger et des personnes prenant des tranches de la robe de mariée.

Établir le record, cependant, n’a pas été aussi facile qu’il n’y paraissait. Ce record était le premier du genre, ce qui signifiait que le poids minimum du gâteau devait être ou dépasser 68 kilogrammes. En dehors de cela, le modèle portant la robe gâteau doit également être capable de marcher cinq mètres sans que la robe ne s’effondre pour que le record soit valide.

Le site officiel du Guinness World Records a également partagé les détails de la construction de la robe. Pour ceux qui se demandaient comment cette robe tenait même debout toute seule, elle était soutenue par un cadre en aluminium. Cela comprenait deux boulons métalliques et le haut de la robe, également connu sous le nom de corsage, était en plâtre. Il pesait à lui seul 50,90 kilogrammes. La partie supérieure du gâteau était faite de pâte à sucre appelée fondant. En raison de la taille de la robe de gâteau, il y avait des roues attachées en dessous. De petites planches de 10 centimètres de hauteur maintenaient le gâteau en place.

En gardant à l’esprit les directives de Guinness World Records sur l’absence de gaspillage alimentaire, les invités ont été autorisés à prendre une part sur le stand de SweetyCakes. Quant au gâteau restant, il a été distribué gratuitement le lendemain dans leur magasin phare.

