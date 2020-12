La saison de Noël est arrivée, tout comme le moment idéal pour regarder le film Disney de 1990, Home Alone. Le film a terminé 30 ans depuis sa sortie et pour marquer l’occasion, Disney + a décidé de rendre un hommage en pain d’épice au classique.

Le film classique de Noël parle d’un enfant nommé Kavin McCallister dont la famille le laisse accidentellement à la maison lors d’un voyage de vacances. Le film raconte une période aventureuse que Kevin apprécie alors qu’il est seul à la maison pendant la saison des fêtes.

L’une des images emblématiques du film est le manoir McCallister. Si vous êtes un fan du film, vous serez peut-être ravi de voir la version en pain d’épice de la maison McCallister. Et même si vous n’êtes pas fan, la version comestible ambitieuse de cette maison vous émerveillera.

Rendant un hommage approprié au film classique pour enfants de Disney, Disney + UK a partagé une vidéo mettant en vedette la créatrice de gâteaux primée Michelle Wibowo créant une version spectaculaire en pain d’épice de la maison emblématique. Partagée sur le profil Twitter officiel de Disney + UK, la vidéo montre Michelle en train de créer la maison avec du pain d’épice et du glaçage.

La scène s’est achevée en 300 heures et mesure 1,25 mètre de large sur 1,7 mètre de long. Les vrais fans du film pourront également apercevoir des œufs de Pâques dans la scène. Michelle explique dans la vidéo que si l’on regarde de près la scène, ils pourront repérer des détails comme la cabane dans les arbres de Kevin, les deux voleurs Marv et Harry, ainsi que la balançoire du pneu.

Sur le devant de la scène comestible, on peut même apercevoir la scène hilarante où Kevin s’écrase de son traîneau dans la neige. Au total, 33 fenêtres, 63 arbres, 14 boîtes à pizza et six lampadaires complètent la scène du pain d’épice. La légende de la vidéo explique que la maison en pain d’épice a été créée pour célébrer le 30e anniversaire de la sortie du premier film de la série Home Alone.

La vidéo a recueilli plus de 22,1k vues alors que les fans de Home Alone expriment leur admiration pour l’hommage.

«Tant de souvenirs de ces films», a commenté un utilisateur.

Un autre utilisateur a déclaré: « Certainement trop bon à manger! Magnifique! Tout simplement magnifique! #HomeAlone #DisneyPlus. »

Pour célébrer le # HomeAlone30thanniversary, la conceptrice de gâteaux primée Michelle Wibowo a créé une spectaculaire maison McCallister en pain d’épice. Voici comment tout s’est passé Home Alone maintenant en streaming sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/ZAut7ehmBB – Disney + Royaume-Uni (@DisneyPlusUK) 7 décembre 2020

Jetez un œil à la vidéo vous-même et vous aurez peut-être la chance de repérer d’autres détails de la maison qui vous surprendront.