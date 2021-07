Caitlyn Loane est décédée à 19 ans

CAITLYN LOANE ÉTAIT ÉGALEMENT UN JOUEUR DE FOOTBALL INTELLIGENT AUSSIE

Caitlyn était également une joueuse passionnée de l’AFL et représentait le Devonport Football Club.

Rendant hommage à l’étoile montante, le club a déclaré : « Le conseil d’administration, les membres, les joueurs, les bénévoles, les sponsors et les supporters du Devonport Football Club transmettent nos sincères condoléances et nos pensées les plus chaleureuses à la famille et aux amis de Caitlyn, qui, bien sûr, comprend ses coéquipières dans l’équipe féminine senior du DFC.

Il a poursuivi: «La semaine dernière a mis en contexte ce qui compte vraiment dans la vie et nous a rappelé à tous que le football, aussi rassembleur soit-il, n’est qu’un jeu après tout.

« La priorité du Devonport Football Club à l’heure actuelle est de fournir un réseau empathique et de soutien à tous ceux qui sont associés au club, en mettant particulièrement l’accent sur les personnes les plus touchées par le décès tragique de Caitlyn. »