Caitlyn Loane est décédée à 19 ans

CAITLYN A ÉVOQUÉ SON PARCOURS DE CARRIÈRE IL Y A UN MOIS

Caitlyn a parlé de son cheminement de carrière au magazine TasWeekend lors de l’Agfest Tasmania, le mois dernier.

Là-bas, elle supervisait les juges du bétail, a rapporté le Daily Mail.

« En 2018, j’ai réalisé que l’école ne me donnait pas les compétences et l’expérience dont j’avais besoin, alors j’ai postulé à la Sunday Creek Cattle Station, dans le Territoire du Nord, afin que je puisse acquérir de l’expérience et en apprendre davantage », a déclaré Loane à l’époque. .

« Là-haut, les propriétés sont immenses et elles se rassemblent avec des hélicoptères et à cheval. »

Elle a ajouté: « C’était la construction du caractère et j’ai dû adopter une excellente éthique de travail que j’applique à ma propre entreprise ici à la maison. »