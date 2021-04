«J’y suis», a annoncé Caitlyn Jenner sur son site Web la semaine dernière. Sur ce, l’ancienne star de la télé-réalité a indiqué qu’elle prévoyait de se présenter aux élections de gouverneur de Californie lors de l’élection de rappel très chargée du gouverneur démocrate Gavin Newsom. S’il était élu, Jenner, un républicain, serait le premier gouverneur transgenre de Californie et le plus haut politicien trans de la nation. Pour les partisans de l’égalité, n’est-ce pas ce que nous espérons? Hélas, pas si vite: nous avons appris (plus d’une fois) que la simple célébrité n’est pas ce qu’il faut pour gouverner, surtout au milieu de la pire pandémie depuis un siècle.

J’ai écrit pour la première fois sur Jenner en 2015, lorsqu’elle s’est assise pour une interview avec Diane Sawyer d’ABC News et a dit à près de 17 millions de téléspectateurs qu’elle était une femme. Jusque-là, nous l’avions connue comme médaillée d’or olympique et beau-père Kardashian (Jenner avait été mariée à Kris Jenner, qui joue avec sa famille dans «L’incroyable famille Kardashian»).

J’ai applaudi le courage de Jenner, d’autant plus que, comme je l’ai écrit, «les personnes transgenres ont continué à être attaquées et tuées en nombre choquant». Deux ans plus tard, j’ai noté: «Elle a fait énormément pour accroître la visibilité des transgenres dans ce pays.» La visibilité est souvent la clé de l’acceptation.

Faire un brouillon de sa cause

Mais Jenner, 71 ans, s’est montrée davantage une question de célébrité que d’égalité, et c’est un euphémisme de dire qu’elle a fait une confusion entre les deux. Elle a dit à Ellen DeGeneres en 2015 qu’elle était tiède sur l’égalité du mariage – mais a ensuite changé d’avis. Elle a soutenu Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2016, même si Trump et le GOP ont constamment et résolument poussé un programme anti-LGBTQ. Plus tard, quand elle a vu le mal causé aux communautés queer et transgenre, Jenner a fait volte-face. Trop peu, trop tard, Mme Jenner.

Après son annonce la semaine dernière, quelques hurrahs ont pu être entendus de la part des défenseurs LGBTQ au nom de Jenner. Equality California, un groupe de défense des LGBTQ, a tweeté: «Ne vous y trompez pas: nous avons hâte d’élire un gouverneur de #trans de Californie. Mais @Caitlyn_Jenner a passé des années à dire à la communauté # LGBTQ + de faire confiance à Donald Trump. Nous avons vu comment cela s’est avéré. Maintenant, elle veut que nous lui fassions confiance? Passe difficile. »

Passe difficile, en effet. Ce manque d’enthousiasme est pâle en comparaison avec les élections de 2020 de Sarah McBride du Maryland en tant que première personne trans élue au siège du Sénat de l’État et de Stephanie Byers du Kansas, qui est devenue la première amérindienne trans à remporter un siège dans une assemblée législative de l’État. Les deux étaient des candidats qualifiés en premier, les personnes trans en second, et avaient le soutien de la communauté LGBTQ.

Non seulement Jenner n’a jamais occupé de poste électif, mais elle a à peine voté (neuf fois sur 26 élections dans tout l’État depuis 2000, selon les archives). Elle n’a pas voté lors de l’élection au poste de gouverneur de 2018 qui a fait de Newsom le gouverneur, et n’a pas non plus voté aux élections de 2016 qui ont conduit Trump à la Maison Blanche.

David McCuan, professeur de sciences politiques à l’Université d’État de Sonoma, a déclaré à Politico la semaine dernière que le dossier de vote de Jenner «est conforme à la tradition selon laquelle la célébrité en matière de participation compte plus que tout». Il est difficile de ne pas remarquer que le site Web annonçant sa candidature n’a aucune position politique, aucune substance, rien – seulement «Shop» (pour les produits de marque «Caitlyn for California» comme les verres à vin et les pintes de bière) et les boutons «Faire un don».

En parlant de célébrité, n’avons-nous pas eu «assez de stars de la télé-réalité se présentant pour des postes, dirigeant notre gouvernement», comme l’a dit Sunny Hostin, co-animateur de l’émission «The View» sur ABC, la semaine dernière? «Cela n’a vraiment pas si bien fonctionné au cours des quatre dernières années.»

Abandonner les visions préhistoriques du genre

Pourtant, Jenner a des leçons à nous apprendre. Après son annonce, Michael Knowles, un commentateur politique conservateur, a délibérément méprisé Jenner – se moquant que « ce serait absolument hilarant si la première femme gouverneur de Californie était un homme.

Comme beaucoup de ses collègues conservateurs, qui continuent de vivre avec des opinions préhistoriques sur le genre, le tweet de Knowles a montré son manque total de compréhension de l’identité de genre.

Le mépris transcende les lignes de parti. Une autre co-animatrice de «View», Joy Behar, de gauche, a utilisé à plusieurs reprises des pronoms masculins – «il» et «son» – en parlant de Jenner dans l’émission vendredi. Au moins, Behar s’est excusé, disant aux téléspectateurs: «Je n’avais aucune intention de les mélanger, et j’ai essayé de le corriger immédiatement.»

Une note à tous en ce qui concerne l’étiquette transgenre: utilisez le nom qu’une personne trans choisit ainsi que les pronoms correspondants. C’est une question de respect, pur et simple.

La dignité avant tout: Les étudiants trans ne sont pas un « problème très controversé ». Ils sont une réalité et méritent le respect.

À un moment où les législateurs du GOP dans plus de 20 États poussent des projets de loi visant à limiter la capacité des filles trans à pratiquer des sports scolaires et à recevoir des soins médicaux affirmant leur genre, l’ancien olympien pourrait être un champion des droits des trans. Au lieu de cela, elle a très peu parlé de ces efforts néfastes. À son crédit minime, elle s’est opposée aux soi-disant factures de salle de bain conçues pour humilier les personnes trans, également principalement poussées par son parti républicain. Encore une fois, trop peu.

McCuan, le professeur de sciences politiques, dit que la candidature de Jenner confirme l’idée que l’élection de rappel de Newsom « devient non pas un endroit pour faire bouger les idées, mais un endroit pour déplacer des personnalités – ou faire avancer une carrière. » C’est une leçon qu’Arnold Schwarzenegger et Ronald Reagan, tous deux acteurs élus au plus haut bureau de l’État, savaient bien.

Caitlyn Jenner connaît également ce script, ce qui signifie qu’elle ne devrait pas être comptée. Mais elle ne devrait pas être élue, car la célébrité ne remplace pas l’expérience. Pour paraphraser Knowles: je pense que ce serait absolument fantastique si la première femme gouverneure de Californie était une femme transgenre. Mais pas celui-ci.

Steven Petrow, écrivain sur la courtoisie et les bonnes manières et membre du Conseil des contributeurs de USA TODAY, est l’auteur de cinq livres sur l’étiquette. Son nouveau livre, « Stupid Things I Won’t Do When I Get Old », sera publié en juin. Suivez-le sur Twitter: @stevenpetrow