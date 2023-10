Caitlyn Jenner suscite des « tensions » après avoir déclaré qu’elle ne parlait pas à Kris – Hollywood Life

Crédit d’image : Ken McKay/ITV/Shutterstock

Il y a une certaine tension qui monte au sein de la famille Kardashian-Jenner. Des sources proches du dossier ont révélé qu’il y a eu un drame depuis Caitlyn Jenner, 73 ans, a révélé qu’elle n’avait pas parlé à son ex Kris Jenner, 67, dans un certain temps, selon un rapport de TMZ. Les initiés ont révélé qu’au milieu du drame, la famille se rangeait du côté de Kris.

Caitlyn a révélé qu’elle et son ex-femme parlaient rarement dans une interview avec Le matin, un talk-show de jour au Royaume-Uni. Elle faisait la promotion de son nouveau documentaire Maison de Kardashian. « Eh bien Kris, je ne lui parle vraiment plus. Ouais, c’est triste », a-t-elle déclaré. « S’il y a une communication, mon manager lui parle en quelque sorte. »

La star de télé-réalité a poursuivi en expliquant que même si elle voit les enfants, elle ne passe pas autant de temps avec certains. « De ce côté de la famille [Kardashians], je les vois certainement. Nous faisons ceci, nous faisons cela. Je suis beaucoup plus proche du côté de Jenner, avec Brandon et Brody et mon fils Burt, ma fille Casey… mais oui, Kris… je n’ai vraiment plus de contact avec elle », a-t-elle déclaré.

L’initié a déclaré qu’après ses commentaires, les membres de la famille Kardashian se sont rangés du côté de Kris, y compris ses filles, Kendall et Kylie Jenner. Le média a rapporté que Caitlyn était « prête à faire tout ce qu’il fallait pour combler le fossé familial », parce qu’elle était « extrêmement pleine de remords ».

Les sources ont en outre expliqué que la famille était contre la participation de Caitlyn au documentaire. Ils ont dit au média que puisque Caitlyn ne faisait pas partie de Les Kardashian série sur Hulu, elle estime qu’elle devrait pouvoir participer aux projets qu’elle souhaite. Ils ont conclu en disant au média que Caitlyn regrettait d’avoir rendu public le drame personnel de la famille.

L’implication de Caitlyn dans le documentaire a fait la une des journaux. Dans la première bande-annonce de la série, elle a déclaré que sa belle-fille celle de Kim Kardashian l’ascension vers la gloire a été « calculée dès le début ». Après la sortie de la bande-annonce, des sources proches de Caitlyn ont révélé à TMZ qu’elle avait l’impression que ses mots avaient été modifiés pour paraître plus controversés. Ils ont également dit qu’elle était fière du fondateur de SKIMs et qu’elle n’avait pas l’intention de l’offenser.