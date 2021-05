Caitlyn Jenner s’oppose aux «  garçons biologiques participant à des sports féminins  » – RT USA News

L’ancienne championne olympique et candidate au poste de gouverneur de Californie, Caitlyn Jenner, qui est elle-même transgenre, estime que «nous devons protéger le sport des filles dans nos écoles».

Affrontée par une journaliste de TMZ lors de son samedi matin «Café,» Jenner a déclaré que permettre aux filles trans qui sont nées en tant que garçons de participer à des sports exclusivement féminins est « injuste. »

C’est une question d’équité. C’est pourquoi je m’oppose aux garçons biologiques trans qui participent à des sports féminins à l’école.

Jenner a esquivé la question de savoir si l’interdiction des filles trans des équipes sportives féminines pouvait «Délégitimer leur identité», mais plus tard, elle a doublé ses déclarations sur Twitter.

Je ne m’attendais pas à ce qu’on me le demande lors de ma course de café du samedi matin, mais je suis clair sur ma position. C’est une question d’équité et nous devons protéger le sport des filles dans nos écoles. – Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 1er mai 2021

La question des jeunes trans dans le sport a été un sujet très débattu aux États-Unis récemment. Plus de 20 États ont introduit une législation dirigée par les conservateurs pour interdire ou limiter les athlètes de concourir dans des équipes conformément à leur identité de genre. Bien que déjà signée dans la loi du Mississippi, du Dakota du Sud et de l’Alabama, une législation similaire a fait face à un refus et des vetos dans d’autres États comme le Dakota du Nord et du Sud, le Kansas et la Pennsylvanie.





Autrefois l’un des athlètes les plus célèbres des États-Unis qui a remporté une médaille d’or au décathlon aux Jeux olympiques de 1976, Jenner s’est ensuite lancé dans une carrière lucrative de parrainage et de télévision. Cependant, Caitlyn Jenner est surtout connue de nos jours pour être devenue transgenre en 2015 et pour une émission de télé-réalité – « Je suis Cait » – documentant son opération de changement de sexe.

La semaine dernière, Jenner a annoncé sa décision de se présenter au poste de gouverneur de Californie, en tant que républicaine – se décrivant comme « Le seul étranger » capable de briser les décennies du Parti démocrate « Règle d’un parti » sur le Golden State.





