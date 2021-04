Alors que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, doit faire face à un vote de rappel probable, l’ancienne olympienne et star de la télé-réalité Caitlyn Jenner a annoncé une course pour son siège de républicain.

Jenner a annoncé sa décision vendredi, peu de temps après avoir déposé les documents nécessaires pour contester Newsom. Se décrivant comme « Le seul étranger » capable de briser les décennies du Parti démocrate « Règle d’un parti » au-dessus du Golden State, Jenner a dit qu’elle le ferait «Renversez cet état et nettoyez enfin les dégâts que Newsom a causés.»

Avant de faire la transition, Jenner était l’un des athlètes les plus célèbres des États-Unis dans l’histoire récente, remportant une médaille d’or au décathlon aux Jeux olympiques de 1976, puis se lancant dans une carrière lucrative de parrainage et de télévision. Cependant, Caitlyn Jenner est surtout connue de nos jours pour être devenue transgenre en 2015 et pour une émission de télé-réalité – « Je suis Cait » – documentant son opération de changement de sexe.

Un fois partisan de Donald Trump, Jenner a pris ses distances avec l’ancien président après avoir décidé d’interdire aux recrues transgenres de rejoindre l’armée. Cependant, à l’approche de son annonce, elle aurait rencontré certains des anciens membres du personnel de campagne et des stratèges de Trump, y compris le vétéran de 2016 et 2020 Brad Parscale.

Newsom doit être réélu en 2022, mais Jenner pourrait en avoir l’occasion plus tôt. Une campagne de rappel du gouverneur est en cours depuis juin dernier et a recueilli plus de deux millions de signatures avant la date limite du mois dernier. Si 1,5 million d’entre eux sont inspectés et jugés valides, une élection de rappel aura lieu.





Aussi sur rt.com

Wayne Dupree: le rêve de la Californie d’un avenir sans Gavin Newsom – ses durs verrouillages de Covid ont été un lamentable échec







Si Jenner remportait cette élection, elle ne serait pas la première gouverneure célèbre de l’histoire de la Californie à prendre ses fonctions de cette façon. Lorsque le gouverneur Gray Davis a été rappelé en 2003, il a été remplacé par la superstar de «Terminator» et républicain Arnold Schwarzenegger.

Newsom a reçu de vives critiques pour sa gestion de la pandémie de coronavirus, de ses verrouillages sévères à sa violation largement médiatisée de ses propres règles. Cependant, ses politiques d’immigration laxistes et les prélèvements fiscaux élevés de la Californie sont également cités dans la plainte contre lui.

«Les habitants de cet État souffrent des impôts les plus élevés de notre pays, des taux de sans-abri les plus élevés et, par conséquent, de la plus faible qualité de vie» la pétition de rappel lit. « [Newsom] a imposé le statut d’État sanctuaire et n’applique pas les lois sur l’immigration. »

L’annonce de Jenner a attiré les éloges de certains républicains, dont Anthony Scaramucci, l’ancien attaché de presse de Trump qui est devenu un opposant engagé à Trump après son embauche et son licenciement brusques en 2017.

Vous voulez voir comment les Wokesters ne se soucient de personne, y compris des personnes trans? Regardez comment ils traitent Caitlyn maintenant, ils se soucient du pouvoir et non des gens. Parmi les candidats que j’ai vus jusqu’à présent, vous avez mon soutien, Caitlyn. Heureux de vous avoir dans l’émission à tout moment. https://t.co/pO09daO0rx – Dave Rubin (@RubinReport) 23 avril 2021

Cependant, d’autres à droite et à gauche étaient en désaccord, certains annonçant sa campagne comme une « vanité » projet.

Caitlyn Jenner est une hack égoïste sans réserve qui ne se soucie que de protéger sa richesse et celle de sa famille. Ses opinions sur les problèmes sont horribles. Espérons qu’être riche et célèbre ne suffira pas cette fois. – Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) 23 avril 2021

Caitlyn Jenner n’a pas de réel soutien. Je me fiche de sa candidature. Je me soucie de la manière dont ses vues asinines seront utilisées comme arme contre les personnes trans et de la manière dont la transphobie ne sera pas contrôlée.C’est une campagne de vanité, et c’est incroyablement égoïste. – Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 23 avril 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!