Il est « peu probable » que CAITLYN Jenner obtienne l’approbation publique des Kardashian dans sa course au prochain gouverneur de Californie, a déclaré une source.

La star de la télévision Jenner a annoncé hier qu’elle se présenterait en tant que républicaine pour tenter de renverser le démocrate sortant Gavin Newsom lors des élections de l’année prochaine ou cette année dans une potentielle course de rappel contre lui.

Caitlyn Jenner se présente comme gouverneure de Californie en tant que républicaine Crédit: AP

Il a été affirmé que la famille Kardashian pourrait ne pas offrir son soutien à Caitlyn Crédits: Getty

« Je suis dedans! La Californie vaut la peine de se battre », a tweeté Jenner vendredi matin, alors qu’elle se bat pour suivre les traces de la célébrité Arnold Schwarzenegger.

Une source a cependant affirmé que la star de L’incroyable famille Kardashians pourrait ne pas recevoir beaucoup de soutien public de sa famille – avec eux qui n’ont pas encore pesé.

Yahoo Entertainment a rapporté que l’initié a affirmé qu’il était « peu probable » que la célèbre famille « offrira beaucoup de soutien public ».

Kim, Kourtney, Kendall, Khloe et Kylie ont tous semblé célébrer le moment où le président Joe Biden, un démocrate, a renversé son rival républicain Donald Trump en novembre.

Khloe a dit qu’elle voulait pleurer « des larmes de joie », Kourtney a écrit qu’elle était « joyeuse », Kendall a dit qu’elle était « émue, revécue et remplie de joie », Kim a partagé des cœurs rouges, blancs et bleus tout en partageant un tweet de Biden, et Kylie a republié une vidéo de Kamala Harris.

Avec leur tendance apparente démocrate, il semble que la décision de Caitlyn de se présenter en tant que républicain ne gagnera peut-être pas leur soutien.

Jenner avait précédemment soutenu Trump et avait même été photographiée portant un chapeau rouge «Make America Great Again», mais en 2018, elle a annulé son approbation en raison de ses politiques anti-LGBTQ.

Elle a écrit dans le Washington Post: « Je pensais que Trump aiderait les personnes trans. J’avais tort. »

Cependant, sa décision de se présenter en tant que républicaine a déjà fait des vagues parmi ses collègues célébrités qui ont accusé le parti de «nier son existence».

Son annonce a été critiquée par Alyssa Milano, qui a tweeté: « Avec tout le respect que je vous dois, Caitlyn Jenner, vous vous présentez en tant que républicaine?!

« Les républicains nient votre existence et essaient d’effacer les jeunes trans. ENFER NON. »

Jenner a confirmé hier qu’elle était candidate au poste de gouverneur avec son nouveau site Web « Caitlyn For California ».

Un conseiller de campagne a déclaré à Axios: « Certainement, elle n’a pas vu d’accord avec [Trump] sur beaucoup de choses.

« Je pense que Caitlyn parlera à n’importe qui, démocrate ou républicain. Donald Trump ne sera pas le facteur décisif pour l’état de Californie. »

«La Californie est ma maison depuis près de 50 ans. Je suis venu ici parce que je savais que n’importe qui, quel que soit son parcours ou sa situation dans la vie, pouvait transformer ses rêves en réalité», lit-on sur le site.

« Mais au cours de la dernière décennie, nous avons vu la lueur du Golden State réduite par le régime du parti unique qui place la politique sur le progrès et les intérêts particuliers sur les gens.

« Sacramento a besoin d’un leader honnête avec une vision claire. »

Caitlyn a annoncé sa campagne avec un tweet hier alors qu’elle tentera de renverser Gavin Newsom

Le porte-parole de la campagne de Newsom, Dan Newman, a déclaré: « Nous avons toujours su que le rappel républicain serait un cirque ridicule plein de partisans de Trump, ce qui ne fait que renforcer à quel point les Californiens apprécient le leadership expérimenté et compatissant du gouverneur Newsom lors d’une série de crises sans précédent. »

L’un des partisans de Jenner a déclaré au radiodiffuseur qu’elle contesterait le rôle de républicain socialement libéral et fiscalement conservateur.

« Je pense qu’elle a des positions politiques qui correspondent aux républicains du centre-droit, mais aussi aux électeurs qui ne relèvent pas de cette catégorie », a ajouté la source anonyme.

Mais d’autres célébrités, y compris les hôtes de The View, ont critiqué la candidature de Jenner à la tête de la Californie.

Joy Behar, peu impressionnée, a exhorté la star à «prendre place – quelqu’un avec des références devrait affronter la Californie».

Parlant de la grande poussée politique de Jenner sur The View, Ana Navarro a déclaré: «Je pense que c’est formidable que nous ayons une discussion sur les droits des trans LGBT – un gros sujet.

« Je pense que briser le plafond de verre est une bonne chose, un républicain trans peut changer les esprits de certains républicains. »

Behar cependant a dû plus tard s’excuser car elle a utilisé les mauvais pronoms pour se référer à Jenner, appelée à tort « lui ».