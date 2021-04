CAITLYN Jenner a échangé des barbes Twitter avec le représentant californien Ted Lieu après que le couple se soit mêlé à une dispute sur le taux de criminalité de l’État.

L’ancienne olympienne, qui a annoncé sa candidature au poste de gouverneur de Californie vendredi, a accusé la démocrate d’être « condescendante » après avoir remis en question sa compréhension du fonctionnement du gouvernement.

La candidate au gouverneur du GOP de Californie, Caitlyn Jenner, a tweeté samedi soir critiquant le gouverneur Gavin Newsom et les procureurs de l’État Crédit: Twitter

Le tweetstorm a commencé lorsque la star de la télé-réalité Jenner a harcelé le gouverneur de Californie Gavin Newsom pour ses flops devant les procureurs de district de l’État, affirmant qu’ils étaient indulgents avec le crime en «relâchant de dangereux criminels dans nos rues».

Le représentant californien Ted Liu a riposté sur Jenner en lui posant des questions sur sa compréhension politique des principes de base Crédit: Twitter

Caitlyn Jenner se moque cruellement de Bill Maher avec une blague grossière de « sac » après avoir annoncé sa candidature au poste de gouverneur de Californie

Elle a boutonné le tweet avec: « Assez, c’est assez » et a ajouté le hashtag: « #RecallGavin »

Le tweet soulignait un cas présenté dans un article du San Francisco Chronicle où un bébé nommé Synciere Williams aurait été tué par Joseph Williams, 26 ans, qui aurait été libéré deux fois sans inculpation pour violence domestique.

Lieu a riposté contre l’attaque de Jenner contre Newsom, suggérant qu’elle a beaucoup à apprendre sur la politique.

« Cher @Caitlyn_Jenner: les procureurs de district sont élus par les électeurs, et non nommés par le gouvernement @GavinNewsom. »

Le représentant Ted Liu affirme qu’il utilisait la satire lors de la publication d’un dessin animé sur YouTube pour remettre en question la compréhension de la candidate au poste de gouverneur Caitlyn Jenner sur le système politique américain. Crédits: Getty

La campagne de Jenner a été lancée vendredi avec le site et le logo d’un donateur Crédit: Twitter @Caitlyn_Jenner

L’ancienne athlète de décathlon court parce qu’elle pense que « la Californie vaut la peine de se battre » Crédit: Twitter @Caitlyn_Jenner

Le candidat GOP a également ouvert un magasin pour acheter de la marchandise Crédit: http://caitlynjenner.com/

Après avoir corrigé Jenner en l’informant que les procureurs de l’État sont «élus par les électeurs», le membre du Congrès a demandé: «De plus, savez-vous comment un projet de loi devient une loi?»

Il a ensuite établi un lien vers un explicateur de dessins animés pour enfants où un projet de loi enroulé chante un jingle sur la façon dont un projet de loi devient loi ou meurt en essayant.

«Voici une vidéo cool de Schoolhouse Rock pour que vous puissiez vous éduquer», a écrit Lieu, avec un lien YouTube vers Schoolhouse Rock: America – I’m Just a Bill Music Video.

Dans celui-ci, un projet de loi enroulé qui a du mal à passer par les comités et à atterrir au bureau du président pour être signé et «faire de moi une loi».

Lieu a alors demandé: « Savez-vous ce que signifie » veto « ? Ou » budget « ? »

Jenner, dont le compte Twitter comprend le slogan: «La Californie vaut la peine de se battre», a décroché un contre-coup contre le membre du Congrès pour avoir eu des airs.

« Ted, ce genre de ton condescendant est ce qui ne va pas en politique. Bien sûr, je sais que les AD sont élus, mais en tant que PDG de l’État, la responsabilité s’arrête à Newsom », a-t-elle tweeté, tout en s’adressant officieusement à Lieu par son prénom.

«Si vous voulez défendre le statu quo, très bien, mais si vous voulez parler de solutions au crime dans nos rues, appelez à tout moment.»

Alors que la galerie des commentaires des utilisateurs de Twitter remettait en question le ton condescendant du membre du Congrès démocrate, Lieu a tenté de se défendre.

«Cela s’appelle la satire», écrit-il. «De plus, tout candidat candidat à la fonction de gouverneur doit comprendre que le gouverneur ne nomme ni ne contrôle les AD.»

La course de Jenner pour devenir le prochain gouverneur de Californie survient à un moment où le candidat républicain tente de faire sortir Newsom de Sacramento lors d’une élection de rappel.

Le mouvement pour le sang frais en tant que poste de premier plan dans l’État a pris de l’ampleur avec plus d’un million de signatures vérifiées depuis le lancement de la campagne lancée pour le renvoyer le 10 juin 2020, selon KCRA.

Le péril politique de Newsom a augmenté après que des luttes financières aient frappé l’État le plus peuplé du pays pendant son règne pendant la pandémie de Covid-19.

Jenner a fait l’objet de nombreuses critiques depuis l’annonce de son intention de se présenter aux élections de gouverneur.

La semaine dernière, l’animatrice de The View, Joy Behar, a suggéré à l’ancienne star de Keeping Up With The Kardashians « de prendre un siège – quelqu’un avec des références devrait affronter la Californie. »

Le comédien politique du câble Bill Maher s’est moqué de sa course dans son émission vendredi soir:

«Je sais que vous la considérez comme une star de télé-réalité, mais allez, les gens changent. Elle est trans, reposée et prête.

« Elle a un excellent slogan: retirer le » sac « de Sacramento. »

La candidate recrue a attiré l’ancien directeur de campagne de Trump, Brad Parscale, pour la conseiller.

Parscale a gagné en notoriété en tant que magicien des chiffres tout en servant de conseiller principal pour les données et les opérations numériques pour la campagne 2020 de Donald Trump, mais a annoncé en septembre qu’il se retirait pour traiter des problèmes personnels.

Si Jenner réussit à renverser Newsom, ce sera la première fois que les républicains remporteront le poste de gouverneur de l’État depuis 2003, date à laquelle Arnold Schwarzenegger a ouvert la voie pour deux mandats.