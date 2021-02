Caitlyn Jenner a assuré aux fans qu’elle n’était pas prête à se lancer dans la politique – en abattant les rumeurs selon lesquelles elle allait entrer dans une course pour devenir gouverneur de Californie.

La star de télé-réalité de 71 ans est en quelque sorte une légende en Amérique pour être un héros olympique des années 1970, et plus récemment pour être un champion de la communauté transgenre.

Et bien que la Californie soit familière récemment avec une célébrité en charge des lois de l’État en tant que gouverneur – avec la star de Terminator Arnold Schwarzenegger occupant le rôle entre 2003 et 2011 – la star de L’incroyable famille Kardashian ne tentera pas de s’essayer à une politique la vie.

Un porte-parole de la star a déclaré que Cait était trop occupée à être un parent et un grand-parent aimant pour envisager la vie politique.







(Image: Getty Images pour Annenberg Found)



La directrice Sophia Hutchins a déclaré à People: «Caitlyn ne se présente pas comme gouverneur, n’a jamais envisagé de se présenter comme gouverneur et est très heureuse de faire le travail qu’elle fait pour promouvoir les droits des LGBT et de passer du temps avec ses 18 petits-enfants et 10 enfants.»

Il y avait eu des spéculations que Caitlyn tenterait d’entrer en politique car l’actuel gouverneur, Gavin Newsom – qui est au pouvoir depuis 2019 – devrait faire face à une élection de rappel.

L’année dernière, le gendre de Caitlyn, Kanye West, a fait une tentative malheureuse de se présenter aux élections présidentielles de 2020.







(Image: AFP / Getty Images)



La star du rap – mariée à Kim Kardashian, la belle-fille de Caitlyn – a stupéfié les fans en juillet dernier lorsqu’il a annoncé son intention de se présenter aux élections.

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles Caitlyn se présenterait pour être son vice-président – l’ancien olympien disant à TMZ que Kanye devrait «m’appeler» pour discuter de cette possibilité.

Hélas, cela ne s’est pas produit – et la tentative de Kanye d’entrer en politique s’est soldée par un désastre, le musicien ne recueillant que 60000 voix sur un total estimé à 160 millions.

Kanye a cependant laissé entendre qu’il aurait un autre lancer de dés, tweetant «Kanye 2024» après sa défaite.

Joe Biden s’est avéré être le vainqueur ultime de l’élection présidentielle américaine de 2020 après les votes du 3 novembre de l’année dernière.

Il a finalement prêté serment le mois dernier – au milieu de scènes de chaos dans le Capitole politique américain alors que Trump soutenant les émeutiers a pris d’assaut les bâtiments gouvernementaux dans le but d’empêcher son ascension au pouvoir.