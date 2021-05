Caitlyn Jenner publie sa première publicité dans la campagne du gouverneur de Californie et vise les «  élitistes  » Pelosi & Newsom – RT USA News

La médaillée d’or olympique Caitlyn Jenner a publié sa première publicité dans sa tentative de devenir gouverneur de Californie, pointant du doigt Nancy Pelosi et le titulaire Gavin Newsom, et suscitant des critiques avec les relations de Donald Trump.

Dans la publicité de Jenner, publiée mardi matin, la star de la télé-réalité se marque «Perturbateur compatissant», visant un gouvernement qui «est maintenant impliqué dans chaque partie de notre vie».

Pelosi et Newsom font tous deux des apparitions dans la publicité, avec des vidéos montrant chaque infraction à la réglementation Covid-19 dans l’État. La présidente de la Chambre, Pelosi, est vue en train de marcher sans masque dans un salon de coiffure alors que de nombreuses entreprises étaient fermées dans l’État à l’époque – un clip qui l’a critiquée par l’ancien président Donald Trump et d’autres comme une hypocrite. Newsom est également vu sur une photo avec un groupe de personnes sans masque lors d’un dîner qui a mélangé les ménages et enfreint les directives Covid-19 de l’État.





« Ce n’est tout simplement pas juste »: Caitlyn Jenner s’oppose aux « garçons biologiques participant à des sports féminins »







L’année dernière, Jenner dit alors que des images de Pelosi et Newsom jouent, «A redéfini nos politiciens de carrière élitistes.»

«Je m’en fiche si vous êtes un républicain, démocrate, je me présente comme gouverneur de tous les Californiens. Pour récupérer notre véritable identité, pour ramener l’or au Golden State, » Jenner dit plus tard après avoir promis de « rouvrir » les écoles et les entreprises confrontées à des obstacles en raison des restrictions en matière de pandémie.

REGARDER: Je suis venu ici avec un rêve il y a 48 ans d’être le plus grand athlète du monde. Maintenant, je participe à une autre sorte de course, sans doute la plus importante à ce jour, car la Californie vaut la peine de se battre! pic.twitter.com/BHglwn5ZSE – Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 4 mai 2021

Jenner a déjà déclenché la controverse en raison de ses croyances plus conservatrices, ayant soutenu Trump dans le passé et étant une républicaine de longue date.

La dernière publicité de l’ancien athlète de 71 ans a reçu plus de répugnance, beaucoup soulignant son lien avec l’ancien directeur de campagne de Trump, Brad Parscale, comme un problème. Parscale aurait conseillé Jenner et publié mardi l’annonce sur son compte Twitter, confirmant apparemment ces informations.

D’autres ont salué l’annonce de Jenner comme une forte introduction à la course, certains la félicitant même d’avoir évité de s’appuyer sur des références à son sexe – Jenner s’est révélée transgenre en 2015, entamant une « transition » de Bruce à Caitlyn Jenner.

En parlant davantage de l’état de l’État, il semble que cela pourrait porter ses fruits. Kevin Faulconer a besoin de se balancer. C’est encore sa course à perdre. – Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) 4 mai 2021

La vidéo de Jenner intervient une semaine après que le bureau du secrétaire d’État de Californie a annoncé qu’une pétition de rappel en Californie contre Newsom avait recueilli suffisamment de signatures pour être qualifiée de mesure de vote.

Le maire républicain de San Diego, Kevin Faulconer, et l’ancien représentant Doug Ose (R-Californie) font partie des autres qui ont jeté leur chapeau dans le ring. L’acteur de soutien de Trump, Randy Quaid, a également mentionné son intérêt à se présenter aux élections de gouverneur de l’État.

J’envisage sérieusement de me présenter comme gouverneur. La corruption des poursuites en Californie (en particulier Santa Barbara et le scandale Bell) est endémique; et je promets que si je suis élu, je nettoierai les bureaux du procureur de district dans tout l’État. # RandyQuaid4CAGOV – Randy Quaid (@RandyRRQuaid) 27 avril 2021

