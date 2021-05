Caitlyn Jenner jure d’annuler la culture et de RÉVEILLER le réveil si elle est élue gouverneur de Californie, est rapportée par la foule de Twitter – RT USA News

L’espoir au poste de gouverneur de Californie, Caitlyn Jenner, a peut-être choisi le mauvais État dans lequel faire campagne contre le politiquement correct, se faisant crier dessus sur Twitter après avoir juré de lutter contre l’annulation de la culture et de l’éveil.

« Quand je serai élu gouverneur de Californie, j’annulerai la culture et réveillerai le réveil », Jenner a tweeté jeudi.

Une fois élu gouverneur de Californie, j’ANNULERai, annulerai la culture et réveillerai le réveil. – Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 27 mai 2021

Jenner, une militante transgenre et ancienne championne olympique de décathlon, a annoncé en avril son intention de défier le gouverneur Gavin Newsom lors des prochaines élections de rappel en Californie. Lorsque l’animatrice de talk-show Joy Behar s’est excusée le mois dernier pour avoir abusé à plusieurs reprises de Jenner sur The View, le jeune politicien a accepté, en disant: « Ne t’en fais pas. Je ne veux pas annuler la culture. Je sais où est ton cœur. La Californie a de plus gros problèmes que les pronoms.

Mais le dernier coup de Jenner pour réprimander la culture d’annulation s’est déroulé comme un ballon de plomb sur Twitter. De nombreux commentateurs ont profité de l’occasion pour rappeler à l’ancienne star de la télé-réalité un accident de voiture en 2015 qui a fait une femme morte. Jenner, alors connu sous le nom de Bruce, n’a pas été accusé d’un crime, mais a ensuite accepté de payer un règlement juridique de 800 000 $ à la famille de l’automobiliste décédé.

« Tu te souviens quand tu as annulé la vie d’une femme quand tu l’as tuée avec ta voiture ? » a demandé Parker Molloy, rédacteur en chef du groupe militant Media Matters. L’écrivain Karen Geier a ajouté, « Ne vous inquiétez pas, cependant, elle ne peut plus être réveillée. »

Vous vous souvenez quand vous avez « annulé » la vie d’une femme lorsque vous l’avez tuée avec votre voiture ? – Parker Molloy (@ParkerMolloy) 27 mai 2021

Ne t’inquiète pas, elle ne peut plus être réveillée — Compte moutarde p’tit écoute @onbeliefpod (@karengeier) 27 mai 2021

Le retour de flamme apparent des médias sociaux est survenu trois semaines après que Jenner a été critiqué comme « hors de portée » pour avoir dit dans une interview à Fox News que ses amis quittaient la Californie parce qu’ils ne voulaient pas regarder les sans-abri dans les rues.





Aussi sur rt.com

Caitlyn Jenner a été qualifiée de » déconnectée » après avoir déclaré que des amis riches avaient quitté la Californie dans des jets privés à cause des sans-abri







« Vous devez soit embaucher un responsable des médias sociaux, soit licencier celui que vous avez », a déclaré le pédiatre Daniel Summers.

Vous devez soit embaucher un gestionnaire de médias sociaux, soit licencier celui que vous avez. – Daniel Summers, MD (@WFKARS) 27 mai 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!