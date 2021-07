Caitlyn Jenner fustige Gavin Newsom alors qu’elle se joint à un combat juridique avant l’élection de rappel – RT USA News

La challenger républicaine Caitlyn Jenner s’est jointe à une bataille juridique dans le but d’empêcher le gouverneur Gavin Newsom (D-Californie) d’avoir son affiliation à un parti sur le bulletin de vote lors des prochaines élections de rappel.

« Gavin Newsom continue de changer les règles » Jenner a déclaré à ‘Fox & Friends’ vendredi, à la suite de l’annonce qu’elle avait déposé un dossier pour intervenir dans un procès entre Newsom et le secrétaire d’État de Californie.

Le procès est la tentative de Newsom de faire apparaître l'étiquette «démocrate» sur le bulletin de vote à côté de son nom lors des prochaines élections de rappel, qui doivent avoir lieu en septembre.





Les élections de rappel en Californie sont prévues pour le 14 septembre, mais les efforts pour démarrer Newsom risquent d'échouer à la réouverture de l'État







Le gouverneur était censé dire s’il souhaitait que son affiliation à un parti figure sur le bulletin de vote en février 2020. Cette exigence faisait partie d’une loi entrée en vigueur le mois précédent, signée par le gouverneur. Son procès explique qu’il ne l’a pas fait en raison de « une erreur involontaire mais de bonne foi de la part de son avocat électoral ».

« Il est comme un dictateur ici, » dit Jenner. « Les changements quand l’élection de rappel va avoir lieu, comment fonctionnent les bulletins de vote, il fait tout pour essayer de l’obtenir en sa faveur. »

Comme beaucoup de critiques de Newsom, les critiques de Jenner à l’encontre du gouverneur ont souvent porté sur sa gestion de la pandémie de Covid-19, la Californie étant confrontée à certaines des restrictions les plus longues et les plus sévères du pays.

Newsom a été vivement critiqué pour les effets que les mesures ont eus sur les entreprises et les écoles, et a été particulièrement décrié après avoir été photographié en train de violer les directives de santé de son propre État en novembre de l’année dernière en assistant à une sortie avec plusieurs ménages et sans masques.

Jenner a affirmé que Newsom avait utilisé la pandémie de Covid-19 comme un « outil politique » avertissant que les électeurs « ne pas oublier. »

« Gavin Newsom a été le pire gouverneur que cet État ait jamais eu », dit-elle, arguant du gouverneur « n’a pas rempli sa demande correctement » et, par conséquent, devraient être tenus aux normes établies. L’ancien athlète olympien a également accusé Newsom de penser qu’il est « au dessus de la loi, » nécessitant une surveillance supplémentaire dans le cadre du procès en cours.

« Il n’y a pas de bon sens en Californie lorsqu’il s’agit de gouvernement » : @Caitlyn_Jenner s’est joint à moi ce matin pour discuter de l’élection de rappel de Gavin Newsom – et de la préoccupation d’utiliser les jeux olympiques comme un outil politique. pic.twitter.com/18T9ul5sYu – Brian Kilmeade (@kilmeade) 9 juillet 2021

Jenner a déclaré qu’elle et sa campagne avaient déposé leur requête pour être un « partie intervenante » dans le procès de « s’assurer que les lois régissant l’élection de rappel sont appliquées et s’appliquent uniformément, car le secrétaire d’État ne montera probablement pas une défense solide et de bonne foi contre la demande de traitement préférentiel de Newsom. »

Si l’élection de rappel réussit à l’automne, Newsom sera démis de ses fonctions avant la fin de son mandat officiel. Le dernier gouverneur de l’État à avoir fait cela était Gray Davis en 2003. La pétition pour révoquer Newsom de ses fonctions nécessitait suffisamment de signatures pour égaler 12% des voix exprimées lors de la dernière élection au poste de gouverneur, soit environ 1,5 million. La pétition de rappel a remporté plus de 1,7 million de signatures au cours des mois de la pandémie, l’effort ayant d’abord été lancé en réaction aux politiques strictes de Newsom en matière de pandémie.

Les problèmes de vote de Newsom surviennent alors que son État continue de lever les restrictions pandémiques, mais est également confronté à une sécheresse, qui a incité le gouverneur à recommander de manière controversée cette semaine aux citoyens de réduire volontairement leur consommation d’eau de 15%.

Parmi les recommandations pour réduire la consommation d’eau figuraient l’arrosage de votre pelouse, la prise de douches plus courtes et l’utilisation moins fréquente des machines à laver.

« Nous n’essayons pas d’être oppressants » a affirmé le gouverneur. « Encore une fois, ce sont des normes volontaires. »

