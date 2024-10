Caitlyn Jenner fête ses 75 ans avec Brody Jenner et Kim Kardashian

Caitlyn Jenner a fêté ses 75 ans en présence de Brody Jenner et Kim Kardashian.

Le mardi 29 octobre, la décathlète médaillée d’or olympique a partagé des photos avec certains de ses amis les plus proches et de sa famille alors qu’ils célébraient sa journée spéciale.

De plus, Caitlyn a commencé comme légende de son carrousel Instagram : « Le dîner d’anniversaire d’hier soir à Malibu était si spécial. Je publierai plus tard seulement quelques personnes sur ces photos qui étaient là.

Elle a poursuivi en écrivant : « La famille est tout ! Tant d’enfants et tant de petits-enfants, tous au même endroit, en même temps. Vous avez tous rendu ma soirée d’anniversaire si spéciale… et vos cadeaux bien pensés et généreux ont rendu la soirée encore plus amusante (WOW !) ! Je vous aime tous tellement.

À ce sujet, la première diapositive était une photo de groupe avec plusieurs visages familiers, dont le fils de Caitlyn, Brody et Kardashian, se réunissant pour un moment rare.

De plus, l’amie de longue date de Caitlyn, Sophia Hutchins, a également été vue sur le cliché tandis que la deuxième photo du téléchargement de Caitlyn montrait l’ancienne athlète posant pour un selfie avec Kardashian, qui partageait la même image sur son compte Instagram, écrivant : « Joyeux 75e anniversaire. Je t’aime. »

En outre, Les collines L’ancien élève était le seul des six enfants biologiques de Caitlyn à apparaître sur les photos de sa fête d’anniversaire.

Il convient de mentionner que Caitlyn a six enfants, Burt Jenner et Cassandra Marino, qu’elle partage avec son ex-femme Chrystie Scott.

Pendant ce temps, elle est également le parent de Brandon Jenner et Brody issus de son mariage avec Linda Thompson. Caitlyn partage également l’ex-femme de Kendall Jenner et Kylie Jenner, Kris Jenner.

Au cours de son mariage avec Kris, 68 ans, la conférencière motivatrice est également la belle-mère des filles de la maman Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, ainsi que Kim et son fils Rob Kardashian, issus de son précédent mariage avec le regretté ex Robert Kardashian Sr, selon Personnesles rapports.