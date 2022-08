Caitlyn Jenner félicite Khloe Kardashian pour la naissance de son fils – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Caitlyn Jenner72 ans, a partagé un peu d’amour avec Khloe kardashian, 38 ans, dont le fils vient de naître par mère porteuse. “Félicitations majeur @khloekardashian », a déclaré Caitlyn dans un Message Twitter à son ancienne belle-fille le 5 août, accompagné d’un article confirmant que le deuxième enfant de Khloe est né. “Je t’aime tellement! Tu es une femme si forte. Et quelle mère incroyable ! Caitlyn a ajouté.

Khloe partage son fils avec son ex petit ami Tristan Thompson31 ans, qui est aussi le père de sa fille de 4 ans Vrai. Un représentant a confirmé HollywoodLa Vie le 13 juillet, Khloe et Tristan attendaient l’enfant de manière imminente via une mère porteuse. “Nous pouvons confirmer que True aura un frère qui a été conçu en novembre”, nous a dit le représentant de Khloe dans le communiqué. “Khloe est incroyablement reconnaissante envers l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction. Nous aimerions demander de la gentillesse et de l’intimité afin que Khloe puisse se concentrer sur sa famille.

Le deuxième enfant de l’ancien couple a été conçu un mois avant que Khloe et Tristan ne l’appellent pour de bon. L’ancien L’incroyable famille Kardashian la star a largué le joueur de la NBA après avoir appris qu’il avait triché avec l’entraîneur du Texas Maralee Nicholsqui est tombée enceinte du fils de Tristan Théo, qui est né le 3 décembre. Après la confirmation de la paternité de Tristan en janvier, il s’est publiquement excusé auprès de Khloe via Instagram, écrivant en partie : « J’ai le plus grand respect et amour pour vous. Peu importe ce que vous pensez. Encore une fois, je suis incroyablement désolé.

Avant la naissance du fils de Khloe, une source a déclaré à HL que le Bon américain l’entrepreneur donne la priorité à s’occuper de ses deux enfants plutôt que de sortir ensemble. “Khloe croit vraiment qu’elle trouvera un jour le genre d’amour qu’elle sait mériter. Mais ce jour n’est pas aujourd’hui. Khloe a décidé de mettre sa vie amoureuse entre parenthèses pour faire de sa priorité numéro un son nouveau-né et True”, nous a dit l’initié.

Khloe n’a pas encore parlé de l’arrivée de son fils sur les réseaux sociaux. Son premier message après la naissance était une jolie photo de sa fille True souriant devant un étalage floral complexe le 7 août. La fière maman a sous-titré l’instantané de True, “Ma fille douce et heureuse.” Nous avons hâte de voir le premier aperçu du petit garçon de Khloe, qui, espérons-le, arrivera bientôt!