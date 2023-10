Caitlyn Jenner dit qu’elle était « amoureuse » de Kris Jenner – Hollywood Life

Crédit d’image : Ken McKay/ITV/Shutterstock

Caitlyn Jenner73 ans, revient sur l’époque où elle s’est rencontrée pour la première fois Kris Jenner67 ans, et a révélé qu’elle avait senti que c’était « le coup de foudre », dans une nouvelle interview avec Les temps. L’ex-conjointe de Les Kardashian La star a également admis qu’elle était « entichée » d’elle après leur rendez-vous à l’aveugle en 1990.

« Nous nous sommes entendus dès le début et nous nous sommes mariés après cinq mois et demi », a déclaré Caitlyn. «J’étais amoureux d’elle, parce qu’elle était très différente de moi. Mais oui, je dois dire que c’était le coup de foudre.

Caitlyn a également déclaré qu’avant de rencontrer Kris, elle avait vécu «six ans sans vraiment vouloir travailler». Au moment de leur rencontre, Kris était « essentiellement une femme au foyer à Beverly Hills » et elle « a repris » son « entreprise », ce qui a finalement lancé la famille dans les infopublicités. « Je n’avais aucune idée de ce que l’avenir nous réservait », a expliqué Caitlyn. « Je ne pense même pas qu’elle l’ait fait. »

Caitlyn et Kris se sont mariés en 1991 et partagent des filles, Kendall Jenner27, et Kylie Jenner, 26 ans, ensemble. Ils ont annoncé leur séparation en 2013 et leur divorce a été finalisé en 2015. Ils sont restés amis après la séparation, surtout lorsque Caitlyn, qui est transgenre, a traversé sa transition, mais ils ne sont désormais plus en bons termes.

« Eh bien Kris, je ne lui parle vraiment plus. Ouais, c’est triste », a déclaré Caitlyn dans une récente interview au talk-show britannique, Ce matin. « S’il y a une communication, mon manager lui parle en quelque sorte. »

En plus de donner des interviews sur sa famille, Caitlyn a fait la promotion de sa nouvelle série documentaire en trois parties. Maison de Kardashian. La série donne un aperçu du cercle restreint de la famille, et elle a admis qu’elle voulait faire partie du projet parce qu’elle voulait « protéger » sa famille et toutes les fausses images que les gens se faisaient d’elle.

« Je suis parent, j’aime mes enfants », a-t-elle déclaré. «Vous connaissez en quelque sorte le côté Kardashian et un peu le côté Jenner avec Kendall et Kylie, mais je pense que très souvent dans les médias, vous êtes totalement déformé. Je voulais le faire juste pour dire, tout d’abord, combien j’aime mes enfants, et deuxièmement, combien je suis fier d’eux et de ce qu’ils ont pu accomplir dans leur vie. Je veux dire, c’est une histoire d’accomplissement absolument incroyable.