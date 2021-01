Mais l’ancien L’incroyable famille Kardashian La star a également déclaré que c’était « décevant » parce qu’elle « pensait que je pouvais vraiment faire une différence et changer le monde ». Elle a réfléchi: « Et de bien des façons, je suis simplement moi-même, mais je veux dire, j’essaie de faire les choses politiquement. »

Caitlyn, qui a admis être « plus du côté républicain qu’autre chose », a rappelé son travail de charité passé pour les organisations LGBTQ et comment ils l’ont traitée, affirmant: « Vers la fin, j’aiderais certaines des organisations ici dans la région de Los Angeles et ils auraient un événement pour lequel j’ai aidé à payer et ils me demandaient de ne pas venir parce que je suis trop controversé. «

Elle a ajouté. « Des membres de la communauté m’ont juste déchiré et c’est comme, ‘Les gars, j’essaye seulement de les aider. Je suis là pour aider. »

Aussi bouleversante que cela puisse être, Caitlyn a déclaré qu’elle ne serait jamais de gauche comme beaucoup dans la communauté trans. Elle a expliqué: « Eh bien, je n’ai jamais été, je ne le serai jamais, tu sais? »