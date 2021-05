Caitlyn Jenner discute de la course du gouverneur de Californie avec Sean Hannity

L’interview d’une heure de Caitlyn Jenner mercredi avec l’animateur de Fox News, Sean Hannity, était prévisible: un candidat au poste de gouverneur de Californie dont le principal titre de candidature est un nom célèbre parlant à un hôte conservateur qui favorise l’éviction d’un gouverneur démocrate tout en profitant de l’occasion de dénigrer la Californie libérale.

L’hôte a ouvert «Hannity» en appelant l’État le plus peuplé du pays «les États-Unis socialistes de Californie».

Jenner, une femme trans républicaine connue pour avoir remporté le championnat olympique de décathlon et fait partie de l’empire de la télé-réalité Kardashian, est l’une des premières candidates à une élection de rappel du gouverneur de Californie, une élection libre pour tous dans laquelle les électeurs décideront s’ils doivent être évincés. Le gouverneur démocrate Gavin Newsom et, s’ils le font, choisissez un nouveau chef d’État dans un champ ouvert à peu près à tous les arrivants.

La star de cinéma Arnold Schwarzenegger a triomphé lors de l’élection de rappel de 2003 au cours de laquelle 135 candidats se sont qualifiés pour se présenter, dont la star du porno Mary Carey et l’ex-enfant star Gary Coleman. La carrière télévisuelle de Jenner, qui comprend plus de 150 épisodes de « L’Incroyable famille Kardashian » et une apparition récente en tant que Phoenix sur « The Masked Singer », n’a pas été évoquée dans la conversation.

Dans l’interview de mercredi, Jenner a offert des platitudes peu mais réchauffées – «bon sens», «recherche de solutions», «m’entourer des personnes les plus intelligentes» – avec même la sollicitude Hannity poussant un peu à entendre parler de plans détaillés. Jenner s’est qualifiée de «perturbatrice compatissante» dans une publicité de campagne dévoilée pendant l’émission, mais elle semblait déjà passer à «perturbatrice réfléchie» lors de l’interview qui a suivi.

La plupart des sujets de questions d’Hannity seraient familiers aux téléspectateurs réguliers de Fox – immigration illégale, police, verrouillage COVID-19 – mais Jenner n’a offert que des réponses vaguement pro-conservatrices, répondant même à une question sur les villes sanctuaires en offrant un refuge aux petites entreprises. Jenner a déclaré qu’elle était d’accord avec l’ancien président Trump sur certaines questions mais pas sur d’autres, y compris les questions transgenres et LGBTQ, mais qu’elle n’était d’accord avec le président Biden sur rien.

L’autre argument de vente principal de Jenner était sa biographie, et elle était très sincère en parlant de son expérience en tant que femme trans et de la façon dont elle pensait que cela l’aiderait en tant que gouvernante.

« Les problèmes des trans avec lesquels les gens se débattent énormément. Notre taux de suicide est neuf fois plus élevé que celui du grand public », a-t-elle déclaré. « Et pour que je sois un modèle pour eux, pour être là-bas, je suis candidat au poste de gouverneur de l’état de Californie. Qui aurait jamais pensé ça? Nous n’avons même jamais eu de femme gouverneur. »

Elle a poursuivi: « Je veux être un modèle et être un leader. Et je pense que la chose la plus importante en tant que leader que vous puissiez faire est votre compassion, votre honnêteté, et je pense que cela fait parfois très défaut en politique. Donc , Je veux être un exemple pour tout le monde, pas seulement pour les personnes trans. «

Jenner a pardonné quand Hannity a soulevé la question de la méprise de Joy Behar, pour laquelle le co-animateur de « The View » s’est excusé. Jenner a déclaré que sa mère l’avait également méprisée avant de demander à Hannity, dans un geste inhabituel dans une interview politique, de souhaiter un joyeux anniversaire à la fan de « Hannity », bientôt âgée de 95 ans. Il a fait.

Cependant, Jenner a été vague quand Hannity a posé des questions sur son commentaire de la semaine dernière opposant «les garçons biologiques qui sont trans participant à des sports féminins à l’école», une déclaration qui a suscité la controverse.

«Je ne sais pas pourquoi. Pour être honnête avec toi, je ne sais pas pourquoi ils continuent à demander ça. Que pensez-vous, Sean? Je ne sais pas. Pourquoi continuent-ils à me poser cette question? elle a dit.

« Excellente question, » répondit-il.

« C’est une bonne question, mais nous pouvons y faire face. Il y a plus de problèmes ici, en Californie, que ça maintenant », a-t-elle dit, s’éloignant de l’enquête initiale.

Hannity, basé à New York, qui a déclaré à Jenner qu’il soutenait l’effort de rappel, semblait prêt pour un concours qui mettrait en péril un gouverneur démocrate en exercice et a promis beaucoup plus de couverture à venir.