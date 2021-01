Caitlyn Jenner dit qu’elle avait peur d’être coincée comme Bruce pour toujours après sa victoire olympique.

La star de L’Incroyable famille Kardashian craignait qu’elle ne devienne si célèbre après avoir remporté l’or au décathlon masculin aux Jeux olympiques de 1976 en tant que Bruce qu’elle ne pourrait jamais faire la transition.

La jeune femme de 71 ans a vécu avec une dysphorie de genre dès son plus jeune âge et a écrit dans son autobiographie Les secrets de ma vie sur la façon dont elle volait souvent des moments pour s’habiller avec des vêtements de femme et se promener dans les halls des hôtels ou conduire en tant que voulait désespérément l’être.

Et elle a avoué que le lendemain de sa victoire olympique, elle craignait d’être à jamais coincée dans le mauvais corps.







Caitlyn a déclaré au podcast de Dear Media The Skinny Confidential Him & Her: « Si vous lisez le livre, juste après la fin des jeux cette nuit-là, le lendemain matin …

« Ouais. Je veux dire, j’ai fait tout ça et le lendemain matin je me suis réveillé. J’étais dans une chambre d’hôtel et je suis allé dans la salle de bain et la médaille était assise, la médaille d’or était assise là sur le comptoir de la salle de bain.

«Et je l’ai mis, regardé dans le miroir, pas un point de vêtements, je l’ai regardé et j’ai dit: ‘Qu’est-ce que je viens de faire? J’ai tellement construit ce personnage que je suis coincé avec lui pour le le reste de ma vie.







« ‘Est-il si grand maintenant que je suis coincé avec lui? Parce qu’il y a tellement plus dans mon histoire que ça’. Et c’était plutôt déprimant et j’ai vraiment dû faire face à ça au cours des deux prochains jours, mais ensuite comme tant de choses que vous venez de trouver, je les appelle des distractions dans la vie.

« Ils ne sont pas, ils sont comme dans la vie parce que je cite mes enfants, être parent et père. Et ceci, et c’était pour moi, c’était comme cette distraction de mon, et donc mes enfants vont, «Oh mon Dieu, tu veux dire, c’est tout ce que nous étions était une distraction? Et je dis: « Non, non, non, non. Tu étais de loin la meilleure partie de ma vie ». «

Caitlyn, qui a six enfants et était un beau-parent des célèbres enfants Kardashian de l’ex-épouse Kris Jenner, a ajouté: « J’ai dit: » Mais de mon, pour moi, c’était une distraction de qui j’étais « .







« Ouais, c’est juste, je veux dire, et après, comme, après les jeux, je me suis juste mis à travailler et finalement à fonder des familles et à gérer mes problèmes par moi-même en secret.

« J’avais mes petits moyens de m’échapper. Je l’ai fait totalement. Je veux dire, je ne me suis jamais exposé à aucun, je n’en ai jamais parlé à personne, à part le très désintéressé. »

Caitlyn a finalement fait la transition en 2015, révélant son nouveau nom sur la couverture du magazine Vanity Fair.