CAITLYN Jenner a critiqué le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, pour avoir « libéré de dangereux criminels » après qu’un bébé aurait été tué par un homme libéré à deux reprises des accusations de violence conjugale.

L’ancienne olympienne, une républicaine, a annoncé son intention de se présenter aux élections de gouverneur vendredi alors que Newsom fait face à un rappel des élections.

Caitlyn Jenner a lancé une attaque contre le gouverneur Gavin Newsom sur Satuday Crédit: AFP

Jenner a accusé Newsom et son administration de « libérer de dangereux criminels » Crédit: AFP

Jenner a tweeté sa condamnation de l’administration de Newsom Crédit: Twitter

Jenner, 71 ans, a lancé un site Web de campagne et a été photographiée samedi portant la marchandise «Caitlyn for California».

L’ancienne star de Keeping Up With The Kardashians a depuis critiqué Newsom et son administration sur une série de problèmes allant de la fracturation à la violence domestique.

Samedi, Jenner a ciblé les procureurs de district de Newsom alors qu’elle partageait l’histoire d’un garçon de sept mois nommé Synciere Williams.

Il aurait été tué mardi par un homme arrêté deux fois déjà cette année pour violence conjugale.

Jenner a sorti vendredi sa marchandise « Caitlyn for California » Crédit: Instagram

« C’est horrible et aussi évitable, » Jenner a écrit dans un tweet samedi.

«Les procureurs de district de Gavin à travers la Californie relâchent de dangereux criminels dans nos rues. Assez, c’est assez.

Joseph Williams, 26 ans, est maintenant accusé du meurtre du bébé.

Il avait été arrêté parce qu’il était soupçonné de violences conjugales en janvier et mars, mais il aurait été relâché lorsque la femme impliquée avait refusé de coopérer avec les procureurs, rapporte le San Francisco Chronicle.

Le bureau du procureur de district Chesa Boudin a été critiqué pour l’affaire de Kathy Black, directrice exécutive d’un refuge pour victimes de violence domestique, disant à la Chronique « ce n’est pas le travail de la victime » de fournir des preuves.

«La violence domestique est un crime contre l’État de Californie, et le travail du procureur de district est de travailler avec ce que le service de police a rassemblé sur les lieux du crime et de développer les preuves pour présenter une affaire», a-t-elle soutenu.

Le gouverneur californien Gavin Newsom fait face à une élection de rappel Crédits: Getty Images – Getty

Jenner a également critiqué Newsom pour sa fracturation alors qu’elle relève le défi le plus médiatisé lors de son élection de rappel.

« L’interdiction de la fracturation hydraulique ne fait qu’augmenter notre dépendance vis-à-vis du pétrole étranger, met en péril des emplois bien rémunérés et génère moins de recettes fiscales nationales et locales pour financer nos écoles, nos soins de santé et nos pompiers », a-t-elle déclaré sur Twitter.

« Dites à Gavin que nous avons besoin de moins de complicité envers les grands donateurs technologiques. »

Elle a également accusé Newsom d’être «tellement menacé par notre campagne» qu’il «essayait de récolter des fonds sur mon annonce au lieu de se concentrer sur son travail réel».

« C’est ce que font les politiciens enracinés », a-t-elle fustigé.

« Ils font de la politique au lieu de faire ce qui est juste pour le peuple californien. »

Cela survient alors que l’équipe de Newsom est venue après Jenner et sa campagne pour prendre sa place dans la course au rappel, en la liant à l’ancien président Donald Trump.

Quelques heures à peine après l’annonce de sa candidature, ils ont envoyé un e-mail aux donateurs soulignant comment l’ancien athlète est aidé par l’ancien personnel de Trump.

« Plus tôt ce matin, Caitlyn Jenner a annoncé qu’elle se présentait pour le poste de gouverneur de Californie dans le cadre de cette tentative de rappel républicain », lit-on dans l’e-mail.

«De plus, elle travaille en étroite collaboration avec l’ancien directeur de la campagne présidentielle de Donald Trump et la personne derrière le succès de sa petite collecte de fonds.

« Nous allons avoir besoin d’aide pour suivre la richesse personnelle de Caitlyn et sa capacité à collecter des fonds auprès de donateurs de droite maintenant qu’elle a l’équipe de Trump avec elle », poursuit le courriel.