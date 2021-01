La personnalité de la télé-réalité Caitlyn Jenner dit qu’elle partage une meilleure relation avec le magnat du maquillage Kylie Jenner qu’avec ses autres enfants. Caitlyn a des enfants Burt, 42 ans et Cassandra, 40 ans, avec la première épouse Chrystie Crownover, et Brandon, 39 ans, et Brody, 37 ans, avec la deuxième épouse Linda Thompson. Caitlyn a également Kendall, 25 ans et Kylie, 23 ans, avec sa troisième épouse Kris Jenner, rapporte femalefirst.co.uk.

« Kendall est en train de faire son truc, et Kylie, comme, j’ai dîné hier soir chez Kylie. Nous essayons de faire ça une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Je vais là-bas et elle a toujours ces bons repas – préparés , elle ne les fait pas. … Mais ils sont si bons! C’est mieux qu’un restaurant « , a déclaré Caitlyn.

La bonne amie de Caitlyn, Sophia Hutchins, la rejoint souvent avec Kylie pour leurs soirées de détente ensemble.

«Kylie et Sophia s’entendent très bien. Donc (c’est) Sophia, Kylie et moi, juste trois d’entre nous, personne dans les parages… juste à la maison – elle a de belles maisons. (Nous) prenons juste un verre de vin et en parlons trucs et ceci et cela. Et donc de ce point de vue, nous sommes beaucoup plus proches », a déclaré le joueur de 71 ans.

Caitlyn a dit que Kendall était secret.

«Kendall n’est pas ça – elle est toujours un peu plus secrète. Nous sommes toujours très proches, mais c’est un peu plus difficile à comprendre, où Kylie est plus un livre ouvert. Kylie est juste l’exception à la règle. Je veut dire, elle est juste – toutes les étoiles se sont réunies », dit-elle.

Caitlyn a également aidé à élever Kourtney, Kim, Khloe et Rob – les enfants de Kris avec son défunt mari Robert Kardashian – et elle se voit à Kendall plus que ses autres enfants.

« Elle est très athlétique. Nous avions un peu la même attitude envers la vie. Je m’entends très bien avec eux deux, mais Kylie et moi semblons être plus proches la plupart du temps », a-t-elle déclaré à The Skinny Confidential Him de Dear Media et son podcast.

« Avec tous mes enfants, je suis juste très chanceux. Tous mes enfants sont super et ils ont tous grandi pour avoir leur propre vie. Maintenant, parfois, ça devient un peu difficile quand vous êtes assis à la maison, vendredi nuit, et Sophia est partie ou autre. Et vous êtes assis là en disant: « Attendez une seconde. J’ai 10 enfants. J’ai 18 petits-enfants. Je suis assis ici tout seul! » Personne n’a appelé, et vous regardez votre téléphone, et quelqu’un ne devrait-il pas m’appeler, vous savez? Quoi, ils ont tous leur propre vie? Ouais. Eh bien, tous les parents s’occupent de ça. Ce n’est pas nouveau. vers le haut.