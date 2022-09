Caitlin Passey montre les incroyables goodies de Harry Potter alors que les lecteurs au grand cœur de Sun l’aident à cocher la liste des choses à faire

La PETITE Caitlin Passey sourit d’une oreille à l’autre alors qu’elle montre les incroyables cadeaux Harry Potter qui lui ont été donnés comme par magie cette semaine après que le soleil de dimanche ait présenté son histoire dévastatrice.

Nous avons raconté comment la fan de Harry Potter, âgée de huit ans, souffre d’une maladie dégénérative rare appelée maladie de Batten, qui a déjà commencé à détruire sa vue.

Caitlin Passey, 8 ans, a reçu un diagnostic de maladie de Batten en octobre dernier

Ses parents, Nick et Naomi, l’ont aidée à créer une liste de choses qu’elle aimerait vivre avant de perdre la vue.

Ses parents, Nick et Naomi, l’ont aidée à créer une liste de choses qu’elle aimerait vivre avant de perdre la vue et à collecter des fonds pour rendre leur maison accessible aux fauteuils roulants.

Et cette semaine, elle était ravie lorsque nous avons livré des produits Harry Potter donnés par Warner Bros Studios, notamment une baguette, un coussin, un pendentif et des bonbons pour sa nouvelle chambre, ainsi qu’un bain à remous gonflable offert par Lay-Z-Spa.

De plus, VOUS, nos lecteurs au bon cœur, avez fait don de 4 000 £ pour atteindre l’objectif de 200 000 £ pour la rénovation de la maison familiale.

Son père ravi, Nick, 38 ans, a déclaré: «Nous ne pouvons pas assez remercier le Sun dimanche et tous les lecteurs – nous sommes submergés par la générosité.

« C’est rassurant de savoir que les gens s’en soucient. Cela nous montre que, par nature, les gens sont bons. Nous sommes tellement reconnaissants et touchés par tout le soutien.

« Caitlin adore le spa. Elle en voulait un depuis des lustres, elle adore les bulles — mais elle n’apprécie pas à quel point ce cadeau est formidable pour nous. Au fur et à mesure que l’état de Caitlin progresse et qu’elle perd de la masse musculaire, cela l’aidera à soulager ses douleurs.

“Elle souffre d’un déséquilibre chimique dans son cerveau qui lui cause des crises de nerfs et des sautes d’humeur, mais elle était si heureuse de tous ses cadeaux.

“Elle est particulièrement aux anges avec les trucs d’Harry Potter qu’elle est restée calme pendant une grande partie de la semaine.

“Elle aimait tellement l’écharpe qu’elle la portait sous une chaleur de 23 degrés.

« En tant que famille, cela nous a donné une pause dans le cauchemar que nous vivons. C’est phénoménal, nous sommes comblés.

Nick, sa femme Naomi, 32 ans, et les frères et sœurs de Caitlin, Oliver, neuf ans, Joseph, cinq ans, et Sophie, trois ans, d’Over, Cambs, disent que la famille est dans une “course contre la montre”.

Dans 18 mois, Caitlin sera aveugle, à 15 ans, elle sera atteinte de démence et ne vivra probablement pas au-delà de 20 ans.

Nick a dit qu’ils avaient dû parler à Caitlin de sa vue et lui expliquer qu’il y avait des problèmes avec son cerveau.

“Générosité des lecteurs”

“Mais nous ne lui en avons pas dit plus que ça”, a-t-il dit. « Comment dire à une fillette de huit ans qu’elle est mourante ?

“Sa vue s’est détériorée à environ la moitié de ce qu’elle serait normalement.

Voici comment vous pouvez aider La famille de CAITLIN souhaite collecter 200 000 £ pour adapter leur maison afin de pouvoir continuer à s’occuper d’elle. Vous pouvez les aider à collecter des fonds en allant sur gofundme.com/f/SafeHaven4Caitlin. Alternativement, vous êtes peut-être propriétaire d’une entreprise de construction qui pourrait vous aider à fournir des matériaux essentiels ou vous aimeriez l’aider à remplir sa liste de choses à faire. Envoyez un e-mail à sundayfeatures@the-sun.co.uk avec Caitlin dans l’objet de l’e-mail et incluez toute assistance que vous pourriez être en mesure d’offrir.

« Ensuite, la phase suivante de la maladie est l’épilepsie.

“Le nœud de la condition est qu’elle fait oublier votre cerveau. À la fin, cela lui fera oublier comment parler et marcher, puis comment respirer. C’est affreux. C’est ridiculement hideux.

“Nous voulons que notre maison soit prête pour le moment où Caitlin en aura besoin et l’argent donné par vos lecteurs ira à cela, tandis que la marchandise Harry Potter et Lay-Z-Spa signifient que nous pouvons aider à créer des souvenirs spéciaux.

“Caitlin ne comprend pas vraiment ce qui se passe, elle est juste étonnée et tellement heureuse.”

Caitlin semblait en bonne santé jusqu’à la fin de 2019, lorsqu’ils ont remarqué qu’elle avait des problèmes de vue.

Cela a conduit au diagnostic dévastateur en octobre de l’année dernière qui a bouleversé leur monde.

Nick dirigeait une entreprise d’aménagement paysager et Naomi était psychologue cardiaque jusqu’à ce qu’ils décident d’abandonner leur travail pour se concentrer sur les soins de Caitlin.

La famille a juré de créer autant de souvenirs que possible pour Caitlin et est déjà allée au Mexique et à Disneyland.

Nick a déclaré: “C’est déchirant et horrible, mais cette semaine a été l’une des plus heureuses depuis longtemps parce que Caitlin a été si heureuse grâce au Sun dimanche et à la générosité de ses lecteurs.”

Lay-Z-Spa a commenté : « Nous avons été ravis d’envoyer à Caitlin l’un de nos spas cet été. Ce fut un plaisir de l’aider à réaliser son souhait de se détendre dans un bain à remous.