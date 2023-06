Caitlin Foord: l’attaquant australien signe un nouveau contrat avec Arsenal Women | Nouvelles du football

Caitlin Foord a signé un nouveau contrat avec Arsenal Women, la dernière d’une série de joueuses à prolonger leur séjour avec le club.

L’Australien de 28 ans a initialement rejoint Arsenal en 2020 en provenance de Portland Thorns et a jusqu’à présent fait 94 apparitions, marquant 35 buts.

En 33 apparitions au cours de la saison 2022/23, Foord a marqué 11 buts et neuf passes décisives. Elle devrait également représenter l’Australie à la Coupe du monde de cet été, après avoir disputé les éditions 2011, 2015 et 2019. Elle a atteint un siècle d’apparitions pour les Matildas en avril 2022.

Foord est le dernier joueur d’Arsenal à signer un nouveau contrat après une vague d’activités au cours des derniers mois, Frida Maanum, Steph Catley et Lia Walti ayant récemment convenu de nouvelles conditions.

« Je ne pourrais pas être plus heureux de prolonger mon séjour ici à Arsenal », a déclaré l’attaquant au site officiel du club après avoir signé son nouveau contrat.

« J’ai l’impression de grandir et de m’améliorer ici dans cet environnement, donc je ne veux pas quitter ça. Je veux continuer à m’améliorer et aider l’équipe – j’aime sortir et m’entraîner tous les jours et vouloir être meilleur et être entouré de joueurs de classe mondiale. C’est le bon endroit, l’endroit où je veux être. »

L’entraîneur-chef Jonas Eidevall a également déclaré: « Caitlin fait partie intégrante de notre équipe, nous sommes donc tous ravis d’apprendre qu’elle a signé un nouveau contrat.

« Elle est l’une des meilleures attaquantes au monde et a toujours joué à un niveau élevé pour nous pendant mon séjour ici, fournissant des objectifs cruciaux et atteignant les plus grandes scènes. J’ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble ensuite saison et Caitlin y jouera un rôle clé. »

La responsable du football féminin, Clare Wheatley, a ajouté : « Tout le monde à Arsenal est ravi que Caitlin ait conclu un nouveau contrat ici au club. Elle est l’une des meilleures attaquantes au monde et son nouveau contrat signifie qu’elle passera ses meilleures années ici à Arsenal, c’est donc une excellente nouvelle pour tous ceux qui sont liés à notre club. »

Analyse: Foord a prospéré pendant la saison blessée d’Arsenal

Image:

Caitlin Foord a marqué 11 buts et enregistré neuf passes décisives en 2022/23





Laura Hunter de Sky Sports :

Cela a été une saison marquante pour Caitlin Foord. La forme impressionnante de l’attaquant a atténué les blessures subies par Arsenal cette saison, comblant le vide important laissé par les absences de Beth Mead et Vivianne Miedema.

L’attacher avant la Coupe du monde de cet été, qui se déroulera dans l’Australie natale de Foord, est une affaire intelligente. Si, fidèle à la forme du club, elle impressionne sur la scène mondiale en juillet et août, la décision des Gunners sera encore plus avisée.

Mead et Miedema ont tous deux manqué à l’équipe de Jonas Eidevall dans une saison particulièrement ravagée par les blessures, mais la doublure argentée a été l’émergence et l’épanouissement ultérieur d’autres.

Foodd est dans cette catégorie, tout comme Frida Maanum. Ce qui a commencé comme une expérience de « besoins incontournables » s’est rapidement transformé en une réussite surprise. Maanum a été poussé plus haut sur le terrain, fonctionnant comme un n ° 10 et se liant particulièrement bien avec Foord et Stina Blackstenius. Un trio un peu inattendu, mais pendant une grande partie de la saison, cela a fonctionné, plus que de masquer les fissures laissées par les blessures de fin de saison de Mead et Miedema vers Noël.

L’occasion a frappé et Foord a répondu. Elle convient au style de jeu progressif et rapide d’Arsenal et est une menace sur les deux ailes. Son engagement, aux côtés d’autres personnes qui ont également signé de nouveaux accords récemment, est un signe que le côté nord de Londres est sérieux.