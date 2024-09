Caitlin Clark se joint à Fever pour condamner les « commentaires et menaces haineux » envers les joueurs de la WNBA

INDIANAPOLIS – Lors de la conférence de presse de vendredi suivant la conclusion de la saison de l’Indiana Fever, la recrue Caitlin Clark et l’entraîneur-chef Christie Sides ont condamné la rhétorique raciste que de nombreux joueurs de la WNBA ont déclaré avoir subie cette saison.

« Personne dans notre ligue ne devrait être confronté à une quelconque forme de racisme, de commentaires et de menaces blessants, irrespectueux (ou) haineux », a déclaré Clark. « Ce ne sont pas des fans. Ce sont des trolls, et c’est vraiment un mauvais service pour les gens de notre ligue, de l’organisation, de la WNBA.

Le ciblage en ligne des joueurs de la WNBA semble avoir atteint un point critique au cours des séries éliminatoires. Après que le Connecticut Sun ait éliminé le Fever au premier tour des séries éliminatoires mercredi, la vétéran du Sun, Alyssa Thomas, a pointé du doigt la « base de fans de l’Indiana Fever » comme dirigeant des commentaires haineux contre elle et ses coéquipiers. La garde solaire DiJonai Carrington a partagé en ligne avant le match 2 contre la Fever un e-mail qu’elle a reçu d’une source anonyme contenant un langage menaçant et raciste.

L’Athlétisme @RoméovilleKid a demandé la star d’Indiana Fever, Caitlin Clark, à propos du racisme et des autres joueurs négatifs endurés cette saison. « Ce ne sont pas des fans. Ce sont des trolls.pic.twitter.com/Im0IeDjGkv – L’Athlétisme (@TheAthletic) 27 septembre 2024

« Je pense qu’au cours de mes 11 années de carrière, je n’ai jamais été confronté à des commentaires racistes (comme ceux-là) de la part des fans d’Indiana Fever », a déclaré Thomas. « … C’est inacceptable, honnêtement, et, oui, il n’y a pas de place pour cela. Nous avons été professionnels tout au long de cette histoire, mais on ne m’a jamais traité ainsi sur les réseaux sociaux, et il n’y a pas de place pour cela.

« Le basket-ball va dans une bonne direction, mais non, nous ne voulons pas que des fans nous dégradent et nous traitent de noms raciaux. »

Thomas a déclaré que la Fever devrait commencer à « vérifier ses fans » et a également appelé la WNBA à faire davantage pour protéger ses joueurs. L’entraîneure du Sun, Stephanie White, a déclaré que la toxicité subie par ses joueurs, ainsi que par les joueurs de la ligue, est inacceptable mais reflète également la société. Elle a spécifiquement mentionné « le racisme, le sexisme, l’homophobie (et) la transphobie » comme des problèmes qui affligent le pays.

La WNBA a publié mercredi un communiqué condamnant également les commentaires haineux envers les joueurs : « La WNBA est une ligue compétitive avec certains des athlètes les plus élites du monde. Même si nous accueillons une base de fans croissante, la WNBA ne tolérera pas les commentaires racistes, désobligeants ou menaçants formulés à l’encontre des joueurs, des équipes et de toute personne affiliée à la ligue. La sécurité de la Ligue surveille activement les activités liées aux menaces et travaillera directement avec les équipes et les arènes pour prendre les mesures appropriées, y compris impliquer les forces de l’ordre, si nécessaire.

White a déclaré que les médias ne devraient pas permettre aux trolls en ligne de « devenir l’histoire » et d’alimenter potentiellement des récits nuisibles. L’attaquante de Fever Aliyah Boston a exprimé une position similaire lors de sa conférence de presse de fin de saison.

« J’ai l’impression que les médias jouent un rôle important dans ce que pensent les autres, qu’ils regardent le match ou non », a déclaré Boston. « Parfois, les gens ne regardent même pas les matchs. Ils regardent simplement les intrigues et les gros titres qui sortent, et ils s’en servent. Il est facile de s’attacher à Fever parce que nous avons beaucoup d’attention autour de nous en ce moment, et c’est si facile de dire : « Eh bien, je suis un fan de Fever, je suis un fan d’AB, je suis un fan de Caitlin ». et juste (cracher) de la haine à cause de ça – et ce n’est jamais acceptable.

Sides a commencé sa conférence de presse de fin de saison vendredi, aux côtés du directeur général Lin Dunn, en lisant une déclaration soulignant qu’il n’y avait « pas de place pour la haine ou le racisme d’aucune sorte » dans la WNBA. Elle a également déclaré que les gens qui répandent du vitriol ne sont pas de « vrais » fans de Fever ou de WNBA.

Clark, qui a remporté le prix WNBA Rookie of the Year, a mentionné en juin que les gens ne devraient « pas utiliser mon nom » pour promouvoir des programmes haineux. La sélection n°1 a battu plusieurs records tout au long de sa première saison et continue d’apporter des audiences et une fréquentation sans précédent au basket-ball féminin.

« Il y a beaucoup de très bons partisans, qu’ils soient partisans depuis plus de 20 ans ou qu’ils soient nouveaux partisans dans notre ligue », a déclaré Clark vendredi. « Je pense que continuer à élever cette ligue sous un jour très positif est la meilleure chose que nous puissions faire car il y a tellement de grands joueurs, il y a tellement de grandes équipes, il y a tellement d’histoires positives qui peuvent être écrites et célébrées. Et pour moi, c’est pourquoi je suis devenu fan de cette ligue.

Dunn a félicité Clark pour la façon dont elle a géré l’attention, soulignant l’examen minutieux et la négativité à laquelle Clark a été confronté tout en menant la Fever à sa première place en séries éliminatoires depuis 2016.

«Je pense que les expériences qu’elle a vécues dans l’Iowa étaient très similaires à celles-ci. … Des arènes à guichets fermés, des médias, des trolls, tout fonctionne », a déclaré Dunn. « Elle avait déjà fait face à beaucoup de choses auxquelles elle est confrontée maintenant, et je pense que les médias sociaux ont eu des conséquences néfastes sur tout le monde. Tous nos joueurs, tout notre staff. Nous avons tous dû faire face aux problèmes que nous constatons aujourd’hui, et c’est malheureux et cela ne devrait pas être toléré.

(Photo de Caitlin Clark et Christie Sides : Joe Buglewicz / Getty Images)