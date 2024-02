Caitlin Clark se classe deuxième sur la liste des buteurs de tous les temps de la NCAA et devient la meilleure buteuse de tous les temps du Big Ten

En ce qui concerne Caitlin Clark, il semble qu’une nouvelle histoire se profile toujours à l’horizon. Mercredi, c’était l’occasion d’établir le record de tous les temps du Big Ten et de grimper dans la liste des buteurs de tous les temps de la NCAA.

Clark, qui est entré dans le match de l’Iowa contre Northwestern quatrième sur la liste des buteurs de tous les temps de la NCAA avec 3 389 points en carrière, avait besoin de cinq points pour devancer Jackie Stiles (Missouri State). Clark a dépassé cette marque avant la fin du premier quart-temps et a devancé Kelsey Mitchell (Ohio State) pour la deuxième place un cadre plus tard, marquant son 3 403e point en carrière. Cette marque établit également le record de tous les temps du Big Ten.

Clark poursuit la garde des Aces de Las Vegas, Kelsey Plum, pour le record de tous les temps féminin (3 527 points). Pete Maravich, qui a joué à LSU de 1967-68 à 1969-70, détient le record de tous les temps pour le basket-ball masculin et féminin avec 3 667 points en carrière.

ALLER PLUS LOIN Quand Caitlin Clark battra-t-elle le record de tous les temps en basketball universitaire féminin ?

Avec une salle comble de 7 039 personnes attendue pour le match de mercredi, c’est de loin la plus grande foule devant laquelle Clark a joué à la Welsh-Ryan Arena. La première fois que Clark a joué dans l’arène du Nord-Ouest le 9 janvier 2021, il n’y avait aucun fan dans les tribunes à cause de la pandémie de COVID-19 alors que les Wildcats ont gagné 77-67. La deuxième fois, le 28 janvier 2022, seulement 1 578 spectateurs ont été annoncés pour la victoire de l’Iowa 72-67 en prolongation.

Au cours de sa carrière dans l’Iowa, Clark est devenue la première joueuse de basket-ball féminine de Division I de l’histoire de la NCAA avec un triple-double de 40 points, la première joueuse avec 3 000 points, 750 rebonds et 750 passes décisives et la première joueuse à totaliser plus de 30 points. n’importe quel joueur au cours des 25 dernières années.

Clark a une moyenne de 32 points par match cette saison, un sommet en carrière, ajoutant 7,1 rebonds et 7,6 passes décisives. Contre Northwestern, Clark a récolté 35 points et 10 passes décisives en route vers son 54e double-double en carrière. Elle a terminé avec 11 tirs sur 22, manquant 9 des 12 tirs à 3 points, mais est allée à 10 sur 10 depuis la ligne. Clark a été retiré avec 4:25 à jouer dans le match sous une ovation debout.

Le numéro 3 de l’Iowa a évincé Northwestern 110-74 pour s’améliorer à 20-2 au total et 9-1 en conférence.

Un aperçu de la journée historique de Clark

Michael Jordan, membre du Temple de la renommée du basket-ball, avait une célèbre logique : marquer 32 points par match était facile car il n’y avait que huit points par quart. Avec juste un peu d’agressivité offensive – seulement cinq tentatives de tir – Clark a surpassé ce calcul de deux points mercredi.

Clark a marqué 10 au premier quart avec une paire de trois profonds et quatre lancers francs pour la rapprocher du record de score du Big Ten. Après un bref repos pour entamer le deuxième quart-temps, elle a immédiatement marqué sur un lay-up. Et à un peu moins de 5 minutes de la fin de la première mi-temps, elle a battu le record du Big Ten sur un lay-up.

Mais avec toute l’attention et la préparation de son match de mercredi, il n’y a eu aucune mention de cela et aucune réaction à la Welsh-Ryan Arena, bien qu’elle soit principalement composée de fans de l’Iowa.

Les fans de l’Iowa ont commencé à faire la queue pour les sièges d’admission générale à 10 heures du matin mercredi. Près de trois heures avant l’alerte du CT à 19 heures, la file d’attente pour entrer s’étendait dans la rue. Northwestern n’a que deux sections avec des sièges attribués pour les matchs féminins, l’une étant le haut de gamme Wilson Club – cela a donc créé un peu un embouteillage pour une foule massive. (L’équipe féminine de Northwestern compte en moyenne 1 671 supporters par match.)

Lorsque Clark est arrivée pour s’échauffer, elle a rencontré une salle presque pleine et les fans criaient alors qu’elle était annoncée avec les partants.

Clark porte en elle l’ambiance d’un héros du basket-ball, mais elle n’a pas connu une première mi-temps particulièrement mémorable, malgré 18 points marqués. Elle est allée 4 sur 11 sur le terrain, ratant 5 des 7 tirs à 3 points. Elle a obtenu un score de 8 sur 8 depuis la ligne, même si les gens ne faisaient pas la queue pendant la majeure partie d’une journée froide pour la regarder réussir des lancers francs.

Clark a fait du bon travail en impliquant ses coéquipières dès le début. Sept Hawkeyes ont marqué en première mi-temps pour leur donner une avance de 47-32. — Jon Greenberg, chroniqueur sportif de Chicago

Lecture obligatoire

(Photo : Jim Dedmon / USA aujourd’hui)