Caitlin Clark remporte le titre de recrue de l’année et Napheesa Collier remporte le DPOY pour la saison WNBA 2024 : sources

Après avoir gravé son nom dans le livre des records lors de la saison WNBA 2024, Caitlin Clark a été nommée recrue de l’année de la ligue, ont indiqué des sources de la ligue. L’Athlétisme vendredi.

Que Clark ait remporté le prix n’est pas une surprise compte tenu de la prolificité de sa première saison.

Clark a battu les records de passes décisives de la WNBA en une seule saison et en un seul match. Elle a marqué le plus de points par une recrue et le plus de points par un meneur de jeu. Elle est devenue la première recrue à enregistrer deux triples doubles et la première joueuse de Fever à enregistrer un triple double.

Ce ne sont là que quelques-unes de ses nombreuses réalisations avec une moyenne de 19,2 points et 8,4 passes décisives par match – des chiffres encore meilleurs dans la seconde moitié de la saison – et ont mené la Fever à sa première apparition en séries éliminatoires depuis 2016. Indiana a également amélioré son total de victoires en sept en 2024.

Clark, le choix n°1 du repêchage de la WNBA 2024, est entré dans la ligue en tant que recrue la plus attendue de l’histoire de la ligue. Elle a prospéré dans l’Iowa pendant quatre saisons, menant les Hawkeyes à deux Final Fours et établissant les records féminins de la Division I de la NCAA et du basketball féminin des collèges majeurs.

Le spectacle autour de Clark l’a suivie jusqu’aux rangs professionnels. Alors que Clark a ébloui les fans et tourmenté les adversaires, elle a également joué un rôle déterminant dans une saison de croissance explosive pour la WNBA. Six partenaires de télévision différents de la ligue ont établi des records d’audience cette année pour son match WNBA le plus regardé, et tous les six incluaient Fever.

La fréquentation à Indianapolis a atteint un niveau record, avec une moyenne de 17 036 supporters réunis à Gainbridge Fieldhouse pour les matchs à domicile. L’Indiana a mené la ligue en termes de participation pour la première fois dans l’histoire de la WNBA.

Cependant, la nouvelle de vendredi ne reflète pas l’effet Clark hors du terrain, mais ses succès entre les quatre lignes du terrain.

« Elle a été spéciale », a déclaré l’entraîneur de l’Indiana, Christie Sides, avant les séries éliminatoires. « Elle est entrée dans la meilleure ligue du monde, la meilleure ligue de basket-ball féminin au monde. Elle a trouvé sa place. Elle a continué à s’améliorer. Elle s’est mise en position d’être considérée comme l’une des meilleures joueuses de la ligue. C’est incroyable pour une recrue.

Pour la première moitié de la saison, la course de Rookie de l’année semblait être parmi les plus serrées jamais organisées. Au cours des deux premiers mois de la saison, Angel Reese a aidé le Sky à rester en lice pour les séries éliminatoires. Elle a réalisé 14 doubles-doubles en 20 matchs et a brisé la séquence consécutive de double-double de Candace Parker.

Reese, comme Clark, a remporté les honneurs All-Star et a été nommé recrue WNBA du mois en juin. Elle a établi le record de rebonds totaux sur une seule saison de la ligue (446) et a enregistré la moyenne de rebonds par match la plus élevée de l’histoire de la WNBA (13,1).

Le choix n°7 au repêchage, Reese serait devenu seulement le troisième joueur choisi après le n°6 du repêchage de la WNBA à remporter le titre de recrue de l’année. Mais sa seconde moitié s’est avérée différente de la première. Chicago s’est effondré et Reese a finalement été exclu pour le reste de la saison le 8 septembre en raison d’une blessure au poignet. Le Sky a raté les séries éliminatoires.

Au cours de la saison, Clark et Reese ont minimisé l’importance de la course.

« Je suis sûr qu’Angel vous donnerait exactement la même réponse, je suis sûr qu’elle vous a donné exactement la même réponse », a déclaré Clark fin août. « Donc pour nous, tout le monde peut écrire ça, mais notre objectif est de gagner des matchs de basket-ball. C’est aussi simple que ça.

Reese a déclaré : « Nous ne nous soucions pas non plus de la recrue de l’année. Je pense que vous en avez fait une grande chose. Nous ne l’avons pas fait. Nous voulons tous les deux gagner. Nous voulions gagner, et c’est ce que nous avons fait au cours de notre carrière collégiale.

Clark est devenu le troisième choix n°1 consécutif à remporter les honneurs de la meilleure recrue.

« Je sais qu’il y a beaucoup de place pour que je continue à m’améliorer », a déclaré Clark après que les Fever aient été éliminés des séries éliminatoires par le Connecticut Sun. « J’ai l’impression d’avoir eu une année solide, mais pour moi, ce qui est amusant, c’est que j’ai l’impression de ne faire qu’effleurer la surface. »

Collier remporte le prix DPOY

Depuis le début de la saison régulière jusqu’à sa conclusion, les Lynx du Minnesota disposaient de l’une des meilleures défenses de la WNBA. Et cette défense compte désormais le meilleur défenseur de la ligue après que Napheesa Collier a été nommée joueuse défensive de l’année 2024 de la WNBA, ont déclaré des sources de la ligue. L’Athlétisme vendredi.

Les Lynx ont terminé l’année au premier rang pour le pourcentage de réussite de l’adversaire (41), premier pour le pourcentage de 3 points de l’adversaire (30,1), premier pour le taux de passes décisives de l’adversaire (18,6) et juste deuxième pour la note défensive (94,8). La polyvalence de Collier a été la clé de tout leur succès en tant que point d’ancrage de la défense du Minnesota.

Collier était souvent chargé de garder les meilleurs joueurs de la zone avant d’un adversaire. À d’autres moments, elle se relayait pour fournir une aide cruciale. Elle a eu un impact particulièrement important contre les meilleures compétitions alors que les Lynx ont obtenu une fiche de 7-4 contre les quatre autres têtes de série des séries éliminatoires, y compris la victoire du Minnesota à la Coupe des commissaires.

Collier a terminé deuxième de la WNBA pour les interceptions par match (1,9) et huitième pour les blocs (1,4 par match). Selon Synergy Sports, ses adversaires n’ont tiré que 34,3 pour cent contre elle.

« Je suis très fier du travail défensif de Phee en 2024. Son engagement envers tous les aspects de notre défense – déviations, refus, interceptions, blocages, rebonds – a ancré l’une des meilleures équipes défensives de la ligue et l’a mené à sa meilleure saison à ce jour en tant que un pro », Cheryl Reeve, entraîneur des Lynx. dit à l’AP.

Le Minnesota a terminé deuxième du classement WNBA et a balayé le Phoenix Mercury au premier tour des séries éliminatoires. Les Lynx, vainqueurs de quatre titres WNBA, tenteront de remporter leur cinquième en séries éliminatoires. S’ils le font, ils occuperaient la première place pour les titres remportés par une franchise WNBA active, brisant ainsi l’égalité avec le Seattle Storm.

L’annonce du premier match de leur série de demi-finales contre Sun, troisième tête de série, est prévue dimanche à 20 h 30 HE.

(Photo : Dylan Goodman/NBAE via Getty Images)