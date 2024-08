INDIANAPOLIS — Tyrese Haliburton n’a pas pu se retenir. La star des Indiana Pacers, qui était assise au bord du terrain vendredi au Gainbridge Fieldhouse, ne regardait pas seulement du basket. Il regardait de l’art.

Et Caitlin Clark peignait un chef-d’œuvre.

À chaque passe précise du premier choix des Indiana Fever, Haliburton se rapprochait du bord de son siège jusqu’à ce qu’il saute enfin. Haliburton sait à quoi ressemble une bonne passe. Il a mené la NBA en nombre de passes décisives l’année dernière. Mais cette fléchette sur tout le terrain de Clark à Kelsey Mitchell pour un lay-up en contre-attaque l’a fait réagir comme s’il venait de voir un tour de magie.

D’abord, ses mains se sont levées en l’air, puis elles se sont posées sur sa tête, incrédules.

« J’espère que vous voyez tous ce que 22 fait à Gainbridge », a partagé Haliburton via X.

Le coup de Clark à Mitchell au deuxième quart-temps a été l’un des nombreux moments forts de la victoire 98-89 du Fever sur le Phoenix Mercury. Cette victoire retentissante, contre une équipe comptant un trio de médaillés d’or olympiques nouvellement couronnés, a permis à l’Indiana de remporter son premier balayage de la saison contre n’importe quel adversaire depuis 2020 et le premier balayage de la saison de la franchise contre le Mercury depuis 2015.

À l’époque, Clark avait 13 ans et les Fever étaient en finale de la WNBA. L’équipe n’a participé qu’une seule fois aux playoffs depuis, et après une pause d’un mois pour les Jeux olympiques, elle se bat pour une autre. Vendredi était simplement le premier des 14 combats restants de la saison régulière, et Clark a fait un début de saison victorieux.

La joueuse de 22 ans a marqué ou aidé sur 17 points au premier quart-temps, soit un point de plus que le nombre de points marqués par les Mercury en équipe. Clark faisait ce qu’elle voulait : encaisser des tirs à trois points, convertir des layups et faire des passes comme si elle avait un sixième sens.

« Je pense que le simple fait de connaître mes coéquipiers et de jouer avec eux m’a permis de me sentir à l’aise », a déclaré Clark. « Il m’a fallu un peu de temps pour m’y habituer. C’était difficile de m’adapter, et une fois que j’ai trouvé mon rythme jusqu’à présent, je pense que nous n’avons fait que nous améliorer. »

Clark a terminé avec 29 points, 10 passes décisives et cinq rebonds. Elle a atteint le seuil des 25 points et 10 passes décisives à deux reprises lors de ses cinq derniers matchs. Toutes les autres recrues de l’histoire de la WNBA réunies ne l’ont fait qu’une seule fois, selon Stat Mamba.

Mitchell a été l’un des principaux bénéficiaires de la maîtrise croissante de Clark sur l’attaque de l’Indiana. L’arrière All-Star a marqué 28 points, son meilleur total de la saison contre le Mercury, dont 10 points sur des passes de Clark. Huit de ces points ont été marqués au quatrième quart-temps et ont permis d’éviter une remontée furieuse de Phoenix.

« Le basket-ball est un langage », a déclaré Mitchell. « Il faut être sur la même longueur d’onde que ses homologues. Je pense que C-Squared et moi aimons jouer d’une certaine manière, c’est-à-dire rapidement et avec un rythme soutenu, donc je vais toujours m’aligner (sur elle) en fonction de la façon dont elle joue et de la façon dont le jeu se déroule. »

L’entraîneur des Fever, Christie Sides, a déclaré qu’elle avait mis Clark au défi pendant la pause de « donner encore plus de pouvoir à ses coéquipières » lorsque la saison reprendrait. Ce message a trouvé un écho chez Clark, comme en témoigne la confiance qu’elle a accordée à ses homologues lorsque Phoenix a remonté un déficit de 28 points au deuxième quart-temps et a brièvement pris une avance de 62-61 à la fin du troisième quart-temps.

Au lieu de se montrer frustrée, comme Clark l’avait visiblement montré plus tôt dans la saison, elle est restée calme et a fait avancer le ballon. Lexie Hull a inscrit un tir à trois points pour remettre les Fever devant, et à la fin de la période, alors que Clark aurait pu prendre un tir à trois points que tout le monde dans la foule espérait qu’elle marque, elle l’a passé à Katie Lou Samuelson.

L’attaquante vétéran n’avait pas encore tenté de tir, mais elle a réussi un tir à trois points au buzzer. Ce furent ses seuls points de la soirée.

« Elle était grande ouverte », dit Clark avec un sourire. « Elle était presque comme aussi ouvrir. »

Vendredi, il y a eu des moments, notamment au troisième quart-temps, où il semblait que le Fever allait s’effondrer. C’était le thème du début de saison : construire une grosse avance pour ensuite subir une défaite brutale. Le Mercury a essayé cette approche et est devenu l’agresseur derrière la All-Star Kahleah Copper, qui a terminé avec 32 points, le meilleur total du match, et a réussi à revenir dans le match.

Mais Clark n’a pas paniqué, et ses coéquipières non plus. Après que Mitchell ait pris à partie la façon dont Natasha Cloud de Phoenix la défendait au troisième quart-temps, Mitchell a poussé Cloud dans la poitrine et a été sifflée pour une faute offensive. Les deux se sont retrouvées face à face et ont été sanctionnées de fautes techniques.

« Parfois, la passion pour le jeu peut donner du peps à votre équipe, et l’inciter à bien jouer », a déclaré Mitchell. « J’ai moi-même eu un moment de passion. … Mais je pense que cela nous a aidés. Le courage et le jeu dans ces troisièmes quarts-temps et lorsque les équipes font des courses, c’est ce qui permet de gagner un match en WNBA. Il faut juste être courageuse. Il faut être capable de se montrer un peu plus incisive. »

Il y a cependant une grande différence entre être dans les tranchées et être dans les tranchées. C’est dans ce dernier cas que les Fever ont principalement résidé depuis que Tamika Catchings, membre du Temple de la renommée, a pris sa retraite après la saison 2016. Cette année, avec Clark aux commandes, la situation pourrait être différente.

« Je dis toujours que C-Squared est l’une de ces joueuses dont le QI va nous emmener dans de nombreux endroits », a déclaré Mitchell. « Donc, vous devez vraiment trouver votre place dans la mesure où vous savez comment la lire et vous adapter. Et une fois que vous avez fait cet ajustement, je pense que c’est évidemment un très bon basket-ball. »

(Photo : Darron Cummings / Associated Press)