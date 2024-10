Caitlin Clark manque l’honneur unanime de recrue de l’année après un vote d’Angel Reese

Caitlin Clark juste n’a pas réussi à remporter le titre de recrue WNBA de l’année… et tout cela grâce à un seul vote pour sa rivale, Ange Reese .

Les résultats ont chuté après que la star d’Indiana Fever a été officiellement nommée ROY jeudi… et compte tenu de toute l’histoire qu’elle a écrite cette saison, beaucoup ont été choqués de voir quelqu’un d’autre que Clark remporter un vote.

Le décompte était de 66 contre 1… avec Clark rassemblant l’écrasante majorité – et la star de Chicago Sky obtenant la valeur aberrante.

Certes, les deux recrues se battaient pour le prix jusqu’à la seconde moitié de la saison… lorsque Clark a pris les devants en battant le record de buts des recrues de la WNBA, en établissant le record de passes décisives sur une seule saison et en étant la seule recrue à obtenir un triple- double.

Elle a également raté les derniers matchs avec un blessure au poignet … ce qui a finalement mis fin à sa course ROY.

Clark avait 19,2 points, 5,7 rebonds, 8,4 passes décisives et 1,3 interceptions par match… tandis que Reese avait en moyenne 13,6 points, 13,1 rebonds, 1,9 passes décisives et 1,3 interceptions.

Dans l’ensemble, Clark a connu une meilleure année… et même si ce n’est pas un tableau blanc, elle est ravie d’avoir gagné malgré tout.

« Je suis incroyablement honoré d’avoir été nommé recrue de l’année, mais plus que cela, je suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de la saison dernière : ma famille et mes amis, mes coéquipiers, l’organisation Fever et tous ceux qui nous ont encouragés toute la saison. « , a déclaré Clark.