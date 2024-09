Caitlin Clark, Fever, apprend la valeur de l’expérience des séries éliminatoires : « Beaucoup d’entre nous n’ont jamais été là »

UNCASVILLE, Connecticut — L’entraîneur-chef de l’Indiana, Christie Sides, s’arrête à chaque fois qu’elle voit le graphique énumérant les quatre premières têtes de série et l’expérience des séries éliminatoires de leurs équipes actives.

En tête de liste se trouvent les Connecticut Sun, tête de série numéro 3, dont elle est chargée de planifier les matchs. Leurs 222 matchs d’après-saison combinés sont les deuxièmes plus nombreux que les Las Vegas Aces, doubles champions en titre. Les moins expérimentées du top 4 sont les Minnesota Lynx avec 130 matchs et qui sont dirigées par un entraîneur-chef quadruple champion de la WNBA.

En petits caractères, en bas, on peut lire : La fièvre : 19 matchs.

« Je ne savais même pas que nous en avions 19 », a déclaré le directeur général du Fever, Lin Dunn, avant que l’équipe ne s’entraîne à la Mohegan Sun Arena mardi avant le match 2.

Les Fever sont l’équipe la moins expérimentée en séries éliminatoires, et cela s’est vu lors de leur défaite lors du premier match. Ils ont été indisciplinés et ont paniqué à des moments cruciaux, transformant un déficit de deux possessions en une explosion. Connecticut a été plus physique, plus vif et plus concentré sur le plan de jeu.

« Nous avons rencontré une équipe expérimentée dans son stade à domicile qui avait une énorme expérience des séries éliminatoires, et nous non », a déclaré Dunn. « Et donc maintenant, nous avons eu quelques [experience] et voyons comment nous réagissons à cela. Il n’y a aucun moyen de parler de ce que cela représente. Il faut juste le vivre.

La meneuse de Fever Caitlin Clark (22) est défendue par la meneuse de Connecticut Sun Marina Mabrey (4) lors du match 1 du premier tour des éliminatoires de la WNBA, le 22 septembre 2024, à la Mohegan Sun Arena d’Uncasville, Connecticut. (Photo de M. Anthony Nesmith/Icon Sportswire via Getty Images)

Sides et son équipe d’entraîneurs vont procéder à des changements – mieux gérer le physique, renforcer leur défense de transition – mais ils ne sont pas en mesure de combler ce manque d’expérience du jour au lendemain. C’est pourquoi l’entraîneur principal de deuxième année s’assure de profiter du moment et de garder une perspective tout en continuant à lutter pour forcer un match 3 au Gainbridge Fieldhouse à Indianapolis vendredi soir.

« Ces gars-là sont en train de comprendre et ce sera formidable pour l’avenir, d’acquérir cette expérience », a déclaré Sides mardi avant l’entraînement. Avant le premier match, elle n’a pas hésité à dire qu’elle parlerait de championnats dans trois à cinq ans, comme elle l’avait dit l’été dernier.

Quatre des cinq titulaires des Fever ont moins de trois ans d’expérience en WNBA. Elles ont toutes fait de bons parcours en March Madness à l’université, mais sont arrivées au premier tour avec zéro match cumulé d’expérience en playoffs WNBA. Cela inclut la meneuse vétéran de sept ans Kelsey Mitchell.

Caitlin Clark, qui vient de disputer deux Final Four consécutifs, a déclaré mardi que l’intensité, la pression et la situation de victoire ou de retour à la maison sont similaires à celles de l’université, mais toujours différentes en tant que recrue au niveau professionnel.

« C’est un processus d’apprentissage pour moi aussi », a déclaré Clark. « Évidemment, ce sont mes premières séries éliminatoires. Beaucoup d’entre nous participent aux premières séries éliminatoires de cette équipe. Nous traversons tous la même période et nous apprenons. On ne sait pas toujours à quoi s’attendre, car beaucoup d’entre nous n’ont jamais été là. »

Toutes les autres équipes comptent au moins une vétérante – et généralement plusieurs – qui a atteint la finale ou remporté des championnats. DeWanna Bonner, qui a défendu Clark pour la première fois lors du match 1, a remporté deux titres à Phoenix. Le Mercury a tout remporté lors de sa première année en 2009, mais elle est venue du banc. Bonner, 37 ans, jouera son 82e match de séries éliminatoires mercredi, à l’occasion de son 62e départ en séries éliminatoires. Alyssa Thomas jouera son 42e match de séries éliminatoires, Brionna Jones son 32e et DiJonai Carrington son 22e.

«[It’s] savoir à quoi s’attendre de l’environnement [and] « Nous comprenons que la marge d’erreur est bien plus petite », a déclaré l’entraîneur-chef des Suns, Stephanie White, avant d’entraîner son 20e match éliminatoire, qui comprend 11 matchs lors du parcours des Fever jusqu’à la finale en 2015.

Thomas a déclaré qu’elle se souvenait d’avoir participé à ses premières séries éliminatoires en 2017, au sein d’un groupe de jeunes Suns, avec confiance, à l’époque où il s’agissait d’une élimination directe. Elle ne comprenait pas nécessairement ce qu’il fallait pour arriver prête à jouer et à vivre les hauts et les bas d’un environnement de séries éliminatoires. Personne ne peut l’expliquer, a-t-elle déclaré. C’est un niveau de compétition plus élevé qu’il faut vivre pour comprendre. Les Mercury, plus expérimentées, les ont éliminées deux années de suite, même si les Suns étaient mieux classées.

« Nous n’avions pas été là et eux, oui », a déclaré Thomas. « Cela s’est vu, mais nous nous sommes aussi souvenus de ce sentiment et nous avons continué à nous renforcer. »

Le plan triennal de Dunn pour le Fever s’est terminé par « faire les séries éliminatoires », et ils l’ont fait avec aplomb. Le Fever a terminé sixième quelques semaines avant la fin de la saison pour atteindre sa première post-saison depuis 2016 dans une ligue qui accueille 75 % de ses équipes à la fête. L’entraîneur-chef de l’équipe championne du Fever en 2012 n’a pas donné de délai pour la prochaine étape vers un titre, mais a indiqué que l’équipe serait à nouveau active en agence libre pour combler une partie du vide.

«[The Sun] « Ils ont montré leur expérience en championnat et cela se transmet à leurs coéquipiers. C’est contagieux », a déclaré Dunn. « Nous devons donc nous engager sur cette voie pour avoir plus de gens avec ce type d’expérience. »

Ils ne peuvent compter que sur les joueurs qu’ils ont actuellement. Le Fever reste en déficit d’expérience en séries éliminatoires, mais ce nombre passera désormais de 19 à 31 matchs.

« Nous pouvons en tirer des leçons », a déclaré Lexie Hull. « Chaque possession signifie quelque chose, et nous devons toutes les cinq être vraiment concentrées sur le terrain, rivaliser et plonger pour récupérer ces balles perdues. Cela signifie tellement, surtout demain. [in Game 2].”