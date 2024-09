Caitlin Clark établit un record de passes décisives en une saison dans la WNBA

Les records continuent d’arriver pour la recrue de l’Indiana Fever, Caitlin Clark.

Après avoir déjà battu le record du plus grand nombre de passes décisives en un seul match et du nombre de passes décisives par une recrue lors de sa première saison, Clark a établi le record de passes décisives en une seule saison de la WNBA vendredi contre les Aces de Las Vegas.

Clark a eu besoin de quatre passes décisives pour égaler le précédent record (316), établi par l’attaquante du Connecticut Sun Alyssa Thomas la saison dernière. Clark a battu le record au deuxième quart-temps lorsqu’elle a trouvé Kelsey Mitchell, qui a inscrit un panier à trois points. Clark a terminé avec neuf passes décisives alors que le Fever a perdu 78-74 contre les Aces, portant son total à 321 sur la saison.

Le fait qu’un autre record en une saison soit tombé vendredi soir était tout à fait approprié. Mercredi soir, lorsque les Fever et les Aces se sont affrontés pour la première fois cette semaine, la star de Las Vegas A’ja Wilson a établi un nouveau record de points en une saison. D’innombrables autres records de la WNBA ont été réinitialisés au cours des deux dernières saisons depuis que la saison régulière a été étendue à 40 matchs.

« Vous allez continuer à voir des records battus, mais je pense aussi à du très bon basket-ball, et c’est pourquoi c’est si amusant à regarder », a déclaré Clark après le match lorsqu’on l’a interrogé sur les records battus en WNBA cette saison.

Lorsque la WNBA a débuté en 1997, la saison comptait 28 matchs. L’année suivante, elle en comptait 30, puis l’année d’après, 32, jusqu’en 2002. La saison régulière comptait 34 matchs de 2003 à 2019. Courtney Vandersloot a enregistré 300 passes décisives en 2019 et un record de 258 en 2018, mais avant ces deux saisons exceptionnelles, aucune joueuse n’avait enregistré plus de 250 passes décisives depuis 2000. Ticha Penicheiro, qui détenait le record précédent de passes décisives pour une recrue en une seule saison, a enregistré 236 passes décisives en 2000.

Le moment où Caitlin Clark a battu le record de passes décisives en une seule saison de la WNBA 👏#IONWNBA | @IndianaFever pic.twitter.com/CvddhlLBpG — WNBA sur ION (@IONWNBA) 14 septembre 2024

Clark a établi d’innombrables autres records cette saison. Elle a enregistré le premier triple-double pour une recrue dans l’histoire de la WNBA début juillet contre les New York Liberty. Fin août, elle a établi le record de 3 points pour une recrue en une saison contre les Atlanta Dream. Clark est devenue la première recrue de l’histoire de la WNBA à enregistrer 400 points, 100 rebonds et 150 passes décisives en une saison, et elle a enregistré le plus grand nombre de matchs à 15 points et 5 passes décisives en une saison.

Elle pourrait également écrire davantage d’histoire, notamment en battant le record de points marqués par une recrue en une saison, une marque établie par Seimone Augustus en 2006, lorsqu’elle a marqué 744 points, bien qu’en 34 matchs.

ALLER PLUS LOIN La saison record de Caitlin Clark en WNBA : l’histoire qu’elle a écrite et les records qu’elle poursuit

Au-delà des statistiques individuelles, Indiana a abordé le match de vendredi soir après avoir remporté huit de ses 11 derniers matchs, avec la meilleure note offensive de toutes les équipes de la ligue depuis la pause des All-Star. Après un début de saison à 2-9, les Fever se sont également hissés à la 6e place des playoffs. Ils ont déjà décroché une place en playoffs – leur première depuis 2016 – et pourraient terminer avec leur première saison victorieuse depuis 2015, lorsqu’ils ont atteint la finale de la WNBA.

« C’est vraiment un grand moment pour cette équipe, mais en même temps, je suis arrivé avec l’espoir que cela allait se produire », a déclaré Clark à propos de son retour en séries éliminatoires pour Indiana. « Pour moi, ce n’est pas une fête. C’est génial, j’ai l’impression que c’est un grand accomplissement, mais il reste encore beaucoup à faire. »

(Photo : Justin Casterline / NBAE via Getty Images)