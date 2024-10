Caitlin Clark et Nelly Korda jouent ensemble au Annika LPGA pro am

La superstar Caitlin Clark a plaisanté en disant qu’elle prévoyait de devenir golfeuse professionnelle pendant l’intersaison de la WNBA. Eh bien, elle sera aux premières loges avec certains des meilleurs ayant jamais joué à ce jeu lors d’un événement de la LPGA le mois prochain.

La semaine dernière, l’Annika pilotée par Gainbridge à Pelican a annoncé que Clark participerait au pro-am de l’événement mercredi le 13 novembre à Belleair, en Floride. Elle participera également à un panel du Sommet sur le leadership des femmes la veille au club.

En plus de jouer aux côtés d’Annika Sorenstam, animatrice du tournoi et dix fois gagnante majeure, Semaine du golf a appris que Clark jouerait neuf trous avec Nelly Korda dans le pro-am de 18 trous. Le numéro 1 mondial, double vainqueur du Pelican, est actuellement absent du swing asiatique en raison d’une légère blessure au cou.

Korda a commencé l’année avec six victoires lors de ses huit premiers départs, ce qui a amené beaucoup de gens à se demander si la populaire Américaine pourrait avoir un impact semblable à celui de Clark sur la LPGA.

La première saison historique et électrique de Clark dans la WNBA s’est terminée fin septembre après que l’Indiana Fever ait été éliminé des séries éliminatoires. L’ancienne star de l’Iowa et meilleur buteur de tous les temps de la NCAA a régulièrement attiré des foules record aux niveaux collégial et professionnel. Le phénomène Clark créera sans aucun doute toute une scène chez Pelican lors d’une journée normalement tranquille au bureau.

L’été dernier, Clark a créé une frénésie au John Deere Classic Pro-Am lorsqu’elle a joué aux côtés de Zach Johnson et Ludvig Aberg.

Clark est devenu ambassadeur de Gainbridge en mars dernier, rejoignant les icônes du sport Sorenstam et Billie Jean King.

Il s’agira de la cinquième édition de The Annika, qui se tiendra du 14 au 17 novembre. Le parcours a rouvert mercredi après que des vents de 100 mph et des inondations extrêmes causées par l’ouragan Milton ont fait des ravages dans le club privé de la région de Tampa Bay.