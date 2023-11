Caitlin Clark et l’Iowa résistent à Virginia Tech dans le top 10

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

CHARLOTTE — L’équipe féminine de basket-ball de l’Iowa, classée troisième, affectueusement connue sous le nom de Caitlin Clark Show dans certains cercles, s’est rendue à Queen City jeudi soir pour l’Ally Tipoff contre la 8e Virginia Tech, un adversaire cherchant également à faire un premier pas. déclaration de la saison lors d’un match entre les équipes du Final Four à partir d’avril.

Les Hokies ont poussé les Hawkeyes, finalistes du match de championnat national de la saison dernière, mais Clark s’est montré trop puissant dans la dernière séquence, marquant 13 points au quatrième quart en route vers un sommet de 44 pour mener l’Iowa à un triomphe de 80-76. devant une foule annoncée de 15 196 personnes au Spectrum Center, l’une des plus grandes à assister à un match de basket-ball féminin en Caroline du Nord.

“Des foules comme celle-ci devraient devenir normales pour le basket-ball féminin”, a déclaré Clark. « L’Iowa a une grande histoire dans le Titre IX et ce qui le rend important. J’ai grandi en étant fan de basket-ball féminin et j’ai toujours compris qu’il y avait de très grandes joueuses dans ce sport qui sont vraiment amusantes à regarder. En même temps, ils font partie de mes plus grands modèles, et me voir sur cette scène maintenant, il est très difficile de comprendre les environnements dans lesquels nous pouvons jouer.

Menée par 10 à la fin du troisième quart-temps, Virginia Tech (1-1) a réduit l’écart à 62-60 avec 7 :18 à jouer sur le panier à trois points de Cayla King. Mais Clark s’est assuré que les Hokies ne se rapprochaient pas. Elle a marqué trois points quelques instants plus tard pour porter l’avantage à 71-62, et l’écart est passé à une douzaine dans les dernières minutes.

Clark a terminé 13 sur 31 aux tirs, dont un inhabituel 5 sur 16 à trois points, causant une grande partie de ses dégâts sur la ligne des fautes (13 sur 17) en route vers le neuvième match d’au moins 40 points dans une carrière décorée. . Le meneur senior a ajouté huit rebonds et six passes décisives avec un revirement tout en jouant les 40 minutes complètes.

Georgia Amoore de Virginia Tech a fourni une secousse similaire aux Hokies, qui, en tant que tête de série n ° 1 du tournoi NCAA de la saison dernière, se sont qualifiés pour le premier Final Four de l’histoire de l’école. Le garde senior australien a marqué 31 points, un sommet pour son équipe, soit 7 sur 14 derrière l’arc. La centre Elizabeth Kitley, double joueuse en titre de l’année de l’ACC, a récolté 16 points en plus de records du match de 16 rebonds et de trois blocs.

“J’étais dans cette arène quand Stephen Curry était ici, et ce n’était pas si bruyant”, a déclaré Kenny Brooks, entraîneur de Virginia Tech. “C’était peut-être le siège sur lequel j’étais assis, mais l’atmosphère ici [was amazing]. Nous n’étions pas parfaits. Nous n’avons pas tout bien fait, mais nous avons joué dur. Nous réparerons les choses que nous devons réparer, et je suis très fier de cet effort.

Une séquence de 13-2 de l’Iowa (2-0) à la fin du troisième quart a transformé un déficit d’un point en une avance de 53-43 avec 2:10 à jouer lorsque Kylie Feuerbach a inscrit un trois points profond, créant de l’espace hors du dribble. entre elle et King, qui a passé une grande partie de la première mi-temps sur le banc avec deux fautes, puis en a commis une troisième au début de la seconde mi-temps.

Le match entre les champions en titre du tournoi de leurs conférences respectives a profité de l’élan généré par le sport lors d’un Final Four record la saison dernière à l’American Airlines Center de Dallas. Le match de championnat national, par exemple, au cours duquel LSU a battu l’Iowa, 102-85, a attiré 9,9 millions de téléspectateurs, soit le plus grand nombre pour une finale féminine de la NCAA.

Les superbes tirs de Clark tout au long de March Madness ont non seulement fait d’elle l’une des joueuses les plus reconnaissables du sport universitaire, mais ont également contribué en grande partie à une fréquentation annoncée de 55 646 personnes au stade Kinnick, où l’équipe de football des Hawkeyes joue des matchs à domicile, pour une dernière exhibition. mois contre DePaul.

Les fans de l’Iowa vêtus d’équipements noirs et dorés ont inondé les rues autour du Spectrum Center bien avant la dénonciation, remplissant les bars et les restaurants à quelques pas de l’arène. De nombreux supporters des Hawkeyes, quel que soit leur sexe, portaient des maillots et des T-shirts portant le nom de Clark et son numéro 22 dans le dos.

“Je ne le prends jamais pour acquis”, a déclaré Clark. “Nous sommes très loin de chez nous et nous avions quand même une foule incroyable.”

Pour ne pas être en reste, les fans de Virginia Tech se sont levés énergiquement et ont applaudi à l’unisson à l’intro de « Enter Sandman » de Metallica, la chanson de combat adoptée par l’école et utilisée notamment au début des matchs de football à domicile, lorsque les joueurs des Hokies sortaient du tunnel et surgissaient. le terrain pour les échauffements.

Amoore a offert aux fans des Hokies le point culminant de la première mi-temps avant que l’Iowa n’entre dans les vestiaires avec une avance de 33-32. Alors que les dernières secondes du premier quart s’écoulaient, Amoore a récupéré une passe à plusieurs pas du côté défensif du logo du demi-terrain et a décoché un tir qui a traversé le filet au buzzer.