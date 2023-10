Caitlin Clark et l’Iowa emballent un stade de football pour un match de basket-ball féminin

Juste avant que l’équipe féminine de basket-ball de l’Iowa ne soit informée lors d’un match hors-concours contre DePaul au Kinnick Stadium, 55 646 fans, dont beaucoup de jeunes enfantsa rugi pour Caitlin Clark et les Hawkeyes tandis que l’analyste du Big Ten Network, Christy Winters-Scott, a fait un commentaire qui parle parfaitement de ce moment, où le sport féminin explose et envahit tous les coins du monde du sport.

« Pour ces petites filles », a déclaré Winters-Scott, alors que la caméra se tournait vers une foule remplie de jeunes filles emmitouflées dans des sweat-shirts et des maillots Clark, « c’est normal. »

Winters-Scott, qui a joué au Maryland de 1986 à 1990, sait sûrement que jouer au basket dans un stade de football en novembre, quand il fait 54 degrés et que le vent souffle à 22 km/h, n’est pas normal. Ou du moins, ce n’était pas le cas auparavant.

Mais dans l’État de Hawkeye, qui a longtemps été un foyer de basket-ball féminin, remplir un stade de football de accros au basket est devenu, sinon normal, du moins pas surprenant. C’est parce que Clark, le joueur national en titre de l’année, le chouchou du tournoi NCAA 2023 et le meilleur passeur du basket-ball universitaire quel que soit son sexe, continue d’attirer les fans vers le match. La saison dernière, l’Iowa a terminé deuxième pour la fréquentation féminine, derrière seulement la Caroline du Sud et la maison construite par Dawn Staley.

Mais Clark est loin d’être le seul à installer des sièges.

L’idée de salles combles pour les événements sportifs féminins, qu’ils aient lieu à Kinnick ou ailleurs – comme peut-être au Barclays Center, où Match 3 de la finale WNBA se déroulait en même temps que l’Iowa-DePaul – sont de plus en plus courants. À Brooklyn, 17 143 fans affamés ont vu le New York Liberty renverser les Las Vegas Aces pour leur première victoire en séries éliminatoires depuis 1999.

Mais il ne s’agit pas seulement de zones bondées : c’est l’énergie dans ces arènes. Ce sont des supporters enragés agitant les grosses têtes de leurs joueurs préférés, des femmes et des hommes vêtus de maillots féminins, des petits enfants exigeant que davantage de joueuses aient leur propre chaussure signature (et à Las Vegas la semaine dernière, au moins un jeune fan a proposé de échangez son frère contre une paire de chaussures signature.)

Parcourez les parties les plus laides des médias sociaux et vous pourriez penser que « personne ne se soucie du sport féminin ». C’est en tout cas ce que disent les trolls, et ils le répètent à plusieurs reprises. Mais peu importe à quel point ils crient fort, les chiffres ne confirment tout simplement pas cet argument démodé et sans originalité.

Dimanche – un dimanche de NFL, rien de moins – deux foules enragées se sont présentées dans deux régions très différentes du pays pour encourager leurs athlètes féminines préférées. L’Iowa et ses 55 656 fans ont brisé le précédent record de fréquentation de tous les temps pour le basket-ball féminin (29 619, établi lors du tournoi NCAA 2002) alors que les Hawkeyes ont gagné 94-72 derrière 34 points, 11 rebonds et 10 passes décisives de Clark, qui est récemment devenu le premier joueur universitaire athlète pour conclure un accord NIL avec State Farm.

Pendant ce temps, Brooklyn et sa foule à guichets fermés ont porté le Liberty à une victoire bien méritée 87-73 en finale, évitant ainsi l’élimination pendant au moins trois jours supplémentaires.

Cela survient six semaines seulement après que le Nebraska, une puissance du volleyball féminin de la NCAA, ait organisé un match en plein air dans son stade de football, alors que 92 003 supporters hurlants ont établi le record de la plus grande foule jamais vue pour un événement sportif féminin aux États-Unis.

Ce ne sont pas seulement les événements sur le terrain qui attirent des spectateurs : de grandes foules étaient attendues pour de nombreuses finales de la saison régulière de la NWSL dimanche alors que les places pour les séries éliminatoires se consolidaient.

Parlez aux joueuses, aux entraîneurs et aux dirigeants du sport féminin et ils vous diront que ces foules ne doivent pas seulement devenir normales, mais nécessaires. Ils commencent à être attendus et demandés. Après des décennies passées à ignorer le sport féminin – ce qui n’est pas seulement sexiste, mais une décision commerciale à courte vue – les gens reconnaissent enfin le pouvoir et l’attrait des athlètes féminines.

Lorsque Breanna Stewart, la MVP de la WNBA 2023, est entrée dans la conférence de presse d’après-match après la victoire de dimanche, elle tenait Ruby, son bambin de 2 ans dont le cœur et l’attention ont été volés toute la saison. Lors de son discours d’acceptation du titre de MVP il y a quelques semaines, Stewart a expliqué à quel point cela signifiait pour elle. être un modèle pour Ruby et que « ça me fait continuer ».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les gens s’engagent enfin et soutiennent en masse les matchs féminins, Stewart, qui a récolté 20 points, 12 rebonds et quatre passes décisives lors de la victoire de New York, a plaisanté : « Je ne sais pas. Nous leur avons toujours dit qu’ils devraient nous soutenir.

Le moment n’est pas perdu pour elle, peu importe le temps qu’il a fallu à tout le monde pour rattraper son retard.

« Voir des gens arriver, c’est incroyable », a déclaré Stewart. « Nous allons simplement continuer à être des modèles, à être formidables et à exiger davantage. Nous continuons simplement à montrer aux jeunes enfants, et à beaucoup d’autres, le potentiel et la possibilité de rendre cela normal.

« Ruby s’attend à cette (foule) à chaque fois qu’elle entre dans une arène WNBA… Ruby va voir tout ce que nous voyons, et c’est ce que j’espère que tous ces autres enfants verront aussi. Et nous allons veiller à continuer de relever la barre.

Dans un ou deux ans, en fonction du repêchage de la WNBA pour lequel elle décide de se déclarer, Clark attirera encore plus de fans dans la ligue, qui devrait s’étendre en 2025. Le moment ne pourrait pas être meilleur pour elle, pour le basket-ball féminin ou pour les milliers d’athlètes féminines qui transpirent et se sacrifient, souvent dans des arènes vides, pour décennies. Finalement, les gens y prêtent attention et enfin, le sport féminin se voit offrir une plateforme qui leur permet de prouver ce que beaucoup de femmes, et certains hommes, savent depuis des années : ces athlètes et ces jeux valent plus que la peine de votre temps.

Après la victoire de l’Iowa, l’entraîneur des Hawkeyes, Lisa Bluder, a pris le micro pour remercier la foule, faisant remarquer que « cela ne pourrait se produire nulle part dans le pays, sauf à l’Université de l’Iowa ».

C’est peut-être vrai pour le moment. Ou peut-être qu’une autre école a regardé ce qui s’est passé à Iowa City et a dit : « nous pouvons faire mieux ». Peut-être qu’avant que nous le sachions, établir des records de fréquentation dans les sports féminins, que ce soit dans les stades de football ou dans les arènes de basket-ball, sera normal – dans l’Iowa et partout ailleurs.