Caitlin Clark et Hawkeyes surmontent un départ lent pour battre facilement le Wisconsin

IOWA CITY – Pendant un quart et un changement mardi soir, il semblait que l’Iowa allait rendre ce simple défi plus difficile qu’il ne devrait l’être. Un rendez-vous à la maison en milieu de semaine avec le Wisconsin est rarement connu pour ses éléments perfides.

En fin de compte, cependant, ce produit typique des Hawkeyes a éclaté pour une autre déroute de basket-ball féminin contre les Badgers.

Disputant son premier match depuis qu’il est passé au deuxième rang dans les deux sondages, l’Iowa a transformé un début lent en une fin fantastique pour la 29e victoire consécutive du programme contre le Wisconsin, 96-50, pour ponctuer le « black-out » de mardi à Carver-Hawkeye Arena. La victoire a également vu Caitlin Clark dépasser Brittney Griner pour la quatrième place sur la liste des buteurs de tous les temps de la NCAA tout en délivrant un record de 32 points.

“C’est une conférence difficile”, a déclaré l’entraîneur de l’Iowa, Lisa Bluder, “et nous pensons toujours à un match à la fois.”

Pris en sandwich entre la victoire bruyante de samedi contre l’Indiana, n°16, et le déplacement important de dimanche contre l’Ohio State, n°15, la tâche de mardi était simplement conçue pour s’assurer que l’Iowa (18-1, 7-0 Big Ten Conference) était attentif. Les Hawkeyes, qui étaient favoris avec plus de 30 points et n’avaient pas perdu contre le Wisconsin (8-9, 1-6) depuis 2007, devaient rendre ce défi aussi simple que possible.

Tout comme ils l’ont fait le mois dernier à Madison, les Badgers ont tenu tête à l’Iowa jusqu’au deuxième quart alors que l’équipe de Lisa Bluder tentait de trouver pied. De légères turbulences se sont déroulées en bas, où Serah Williams du Wisconsin a profité d’une Hannah Stuelke mise à l’écart (blessure au bas du corps) et a coincé Sharon Goodman et Addi O’Grady avec deux fautes chacune en première mi-temps. Cela signifiait une rare apparition d’AJ Ediger, qui n’était pas apparu en première mi-temps depuis le 26 novembre contre Kansas State. L’Iowa était aux prises avec les mêmes problèmes intérieurs cette nuit-là.

Les Hawkeyes ont déployé leur alignement de cinq gardes pendant une séquence du deuxième quart, Kate Martin et Sydney Affolter occupant les deux positions intérieures.

“Je dois juste utiliser ma vitesse et ma vivacité et exploiter mes atouts là-bas”, a déclaré Martin, qui a fourni 16 points avec quatre triplés. “Mais je vais faire tout ce que j’ai à faire, et cela leur crée des problèmes du côté opposé. Ce n’est pas facile (pour moi) de garder les cinq, mais ce n’est pas facile pour eux de me garder du côté opposé.” extrémité opposée. »

Pourtant, les Badgers n’ont pas fait grand-chose pour nuire au tableau d’affichage. Et l’Iowa n’allait pas rester inactif pour toujours. Une poussée rapide au deuxième quart a permis aux Hawkeyes de surmonter toute frustration croissante.

La séquence de 13-0 de l’Iowa en moins de deux minutes mettait en vedette deux des six paniers à 3 points de Clark, tous arrivant après que le gardien senior ait ouvert le score à 0 sur 4 sur le terrain. D’autres choses allaient se produire alors que les Hawkeyes prenaient les devants pour prendre une avance de 47-28 à la fin de la première mi-temps.

Cela aurait été un coussin suffisamment solide pour rentrer chez lui, mais l’Iowa aspirait toujours à une poussée supplémentaire pour mettre complètement celui-ci de côté. Cela s’est produit au milieu du troisième quart-temps avec de nombreuses contributions, puisque cinq Hawkeyes différents ont marqué lors de la séquence éreintante de 19-2 de l’Iowa pour terminer la période. Les 10 dernières minutes ont été parcourues au régulateur de vitesse.

“Je crois vraiment que c’est le banc le plus solide que nous ayons eu depuis longtemps”, a déclaré Bluder. “Trente-huit points de banc contre quatre. J’ai tellement confiance en allant sur notre banc. Vraiment. Et pour le moment, Hannah n’a pas joué et nous sommes toujours capables de gagner par 40 (plus) points. C’est assez impressionnant. , et je suis très content de la performance de notre banc.”

Parallèlement à un spectacle de tir typique de Clark, l’Iowa s’est fortement appuyé sur Martin (16 points), Affolter (12 points) et d’autres avec Stuelke sur le banc. O’Grady, jouant des minutes à deux chiffres pour la première fois depuis le 2 décembre contre Bowling Green, a fourni un effort de relève utile à la rigueur. Cette course pourrait s’avérer précieuse avec des défis plus importants à venir et Stuelke a échoué.

“Hannah va bien”, a déclaré Bluder. “Vraiment bien. C’était juste un petit ajustement et cela a eu l’occasion de la reposer.”

Dans l’ensemble, mardi n’allait pas offrir grand-chose aux Hawkeyes, sauf une chance de se planter – et c’était loin d’être le cas. L’Iowa n’a pas été près d’y parvenir et se tourne maintenant vers une autre tâche routière difficile.

“Chaque match que nous jouons, les gens ont encerclé le calendrier en raison de ce que nous avons pu faire ces dernières années et du programme que l’entraîneur Bluder a construit ici”, a déclaré Clark. “Les gens adorent jouer contre les Hawkeyes de l’Iowa. Les gens adorent venir au Carver-Hawkeye Arena. C’est un grand défi de jouer ici – et même lorsque nous partons sur la route, les gens adorent nous jouer.”

