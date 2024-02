Caitlin Clark est la deuxième meilleure buteuse du basketball féminin

Un autre Caitlin Clark jeu et une autre vente à guichets fermés. Semble familier?

Le joueur national en titre de l’année et IowaGarde vedette de , Clark a marqué 35 buts et distribué 10 passes décisives. une victoire des Hawkeyes 110-74 à Northwestern mercredi soir, où une salle comble de 7 039 personnes a pu la voir réaliser le 54e double-double de sa carrière.

Clark, qui affiche une moyenne de 32,1 points par match, un record national, a dépassé deux grandes stars du basket-ball féminin mercredi dans sa course pour battre le record de pointage féminin de la NCAA : Jackie Stiles de l’État du Missouri (3 393 points) et Kelsey Mitchell de l’État de l’Ohio (3 402). Clark est désormais n°2 de tous les temps avec 3 424 points en carrière. Le record, établi par l’ancien All-American de Washington Kelsey Plum (3 527 points) en février 2017, est à sa portée.

Clark a l’habitude de vendre des arènes partout où elle joue. L’Iowa a annoncé en août, des mois avant le début de la saison, qu’ils avaient vendu complet pour chaque match et au cours des dernières semaines, chacun des matchs sur route des Hawkeyes a également vendu complet. Les fans paient des centaines, voire des milliers de dollars pour regarder Clark en personne. Lorsque l’Ohio State a renversé l’Iowa il y a quelques semaines, de nombreuses personnes parmi la foule record de 18 660 personnes se sont précipitées sur le terrain pour célébrer la victoire des Buckeyes.

Caitlin Clark devient la deuxième meilleure buteuse de tous les temps de la NCAA

Caitlin Clark est officiellement la deuxième meilleure buteuse de l’histoire du basket-ball féminin de la NCAA.

Avec un lay-up astucieux avec 4:58 à jouer en première mi-temps, Clark a officiellement dépassé son compatriote All-American du Big Ten Kelsey Mitchell, qui a joué à Ohio State de 2014 à 2018, sur la liste des buteurs de tous les temps de la NCAA. (Avec ce seau, elle est devenue la meilleure buteuse de l’histoire du Big Ten.) Son lay-up a suivi un 3 à la fin du premier quart qui l’a propulsée au 3e rang de tous les temps, dépassant Jackie Stiles.

Faits saillants de l’Iowa contre le Nord-Ouest

La star de l’Iowa, Caitlin Clark, s’est classée deuxième sur la liste des buteuses en carrière de basket-ball féminin de la NCAA mercredi soir, terminant avec 35 points lors de la victoire 110-74 des Hawkeyes contre Northwestern. C’était son 13e match cette saison avec au moins 30 points.

Finale : Iowa 110, Nord-Ouest 74

Et c’est tout, les amis.

Après avoir perdu 35 points et distribué 11 passes décisives, Clark a déclaré à Peacock qu’elle remercie l’entraîneur des Hawkeyes, Lisa Bluder, de “m’avoir laissé les clés de l’offensive” et de lui avoir permis, ainsi qu’à ses coéquipières, d’adopter un style rapide et très amusant. regarder.

Treize Hawkeyes ont obtenu des minutes mercredi soir et 11 d’entre eux ont marqué. L’Iowa peut-il surpasser cela lors de son voyage dans le Maryland samedi ?

16h25 4Q : Iowa 97, Nord-Ouest 63

Clark n’est pas le seul à le ressentir ce soir.

L’Iowa est 10 sur 23 sur longue distance ce soir, et Clark n’en a touché que trois. Jusqu’à présent, quatre Hawkeyes sont à deux chiffres : Clark en a 35, Stuelke en a 17, Kate Martin en a 16 et Gabbie Marshall en a 12. Tous les points de Marshall proviennent de 3, car elle est connectée sur 4 sur 5 au-delà de l’arc. Martin est 2 sur 2 sur 3.

Oh, et avons-nous mentionné que Clark a également récolté 10 passes décisives, lui donnant un double-double ? C’est la 54e de sa carrière.

Northwestern a reçu un coup dur avec 1:32 à jouer au troisième quart lorsque Caileigh Walsh, un attaquant partant, a commis une faute. Elle a marqué neuf points, saisi deux rebonds et bloqué un tir, mais n’a joué que 17 minutes. Ce n’est pas le reçu d’un bouleversement.

Fin du 3ème trimestre : Iowa 73, Nord-Ouest 50

Cela a été une saison difficile pour Northwestern, qui a une fiche de 2-7 dans le Big Ten et est en route vers sa huitième défaite.

Mais les Wildcats ont vendu le Welsh Ryan Arena à guichets fermés ce soir, et il est possible qu’une petite fille dans la foule demande à ses parents s’ils peuvent également revenir au prochain match. C’est le pouvoir de Caitlin Clark, qui est aidant à développer le jeu à chaque fois qu’elle marche sur le sol. Et pouvez-vous imaginer si elle revient pour une cinquième année ?

Ce soir, Clark est en route vers un énième double-double, puisqu’elle totalise déjà 27 points et huit passes décisives. Stuelke, qui en compte 17, a été l’une de ses cibles préférées cette saison.

17h00 3Q : Iowa 62, Nord-Ouest 42

Cela s’est rapidement transformé en éruption.

Clark en a 23, Stuelke en a 12 et tous les joueurs de l’Iowa sauf un ont marqué alors que les Hawkeyes étendent leur avance sur Northwestern.

Il n’y a pas si longtemps, les Wildcats faisaient du bruit dans le tournoi féminin de la NCAA, mais à l’heure actuelle, l’Iowa fait partie de l’élite et les Hawkeyes jouent comme ça. Clark et les Hawkeyes sont particulièrement coriaces en transition et ont actuellement un avantage de 18-5 en points de rupture rapide.

Il y a cependant des points positifs pour Northwestern, notamment le fait que le banc de NU surpasse l’Iowa 22-8.

Mi-temps : Iowa 47, Nord-Ouest 32

C’est juste une autre avance à deux chiffres pour l’Iowa.

Vous devez le remettre à Northwestern : les Wildcats ont rendu la tâche difficile pendant les 12 premières minutes environ, s’accrochant à l’Iowa et limitant Clark à moins de 10 points. Mais ce fut de courte durée.

Clark a 18 points, quatre passes décisives et quatre rebonds à la pause, aidant l’Iowa à prendre une avance de 47-32. Stuelke a été dure dans la peinture, marquant 12 (elle est 4 sur 5 sur le terrain) et saisissant quatre planches. Déjà, l’Iowa compte 11 passes décisives sur 14 paniers réussis, et les Hawkeyes tirent à 45,2% depuis le terrain. L’Iowa a également dominé Northwestern 18-10 dans la peinture.

Melannie Daley en a 10 pour Northwestern, mais les Wildcats devront l’aider s’ils veulent en faire un match.

Fin du 1er trimestre : Iowa 24, Nord-Ouest 15

C’est incroyable à quelle vitesse l’Iowa peut accumuler des points, hein ?

Les Hawkeyes ont soudainement une avance de neuf points – et Clark a déjà 10 points – alors que Northwestern est resté sans but lors des dernières 2 :34. Hannah Stuelke en a également 10.

2:04 1Q : Iowa 18, Nord-Ouest 14

Et voilà : Caitlin Clark est officiellement devenue la troisième meilleure buteuse de l’histoire féminine de la NCAA, dépassant l’ancienne star de l’État du Missouri Jackie Stiles avec un 3 – quoi d’autre ?.

Il est encore tôt, mais avec seulement neuf points de plus ce soir, Clark passera au deuxième rang sur la liste des buteurs, dépassant l’ancienne star de l’Ohio State Kelsey Mitchell. Ensuite, le seul record qui lui reste à battre est celui de Kelsey Plum, la meilleure buteuse de tous les temps chez les femmes.

16h08 Q1 : Iowa 10, Nord-Ouest 9

Non, Caitlin Clark n’a pas encore battu un autre record…

Clark n’a que 3 points jusqu’à présent ce soir (elle est 1 sur 3 sur le terrain), et Northwestern est accrochée avec les Hawkeyes n°4, frappant un 3 de son côté et saisissant une planche offensive et un retrait pour rester à distance de frappe. Combien de temps les Wildcats pourront-ils continuer ainsi ?

Iowa contre Northwestern : Time, TV pour Hawkeyes-Wildcats

Le match de basket-ball universitaire féminin entre les Hawkeyes de l’Iowa, numéro 4, et les Wildcats du Nord-Ouest devrait commencer à 20h à Evanston, Illinois. Il sera diffusé sur Peacock.

Statistiques de Caitlin Clark

Caitlin Clark compte 3 389 points en carrière (et ça compte !) après en avoir marqué 38 en Victoire de l’Iowa 92-73 contre le Nebraska samedi.

Vous avez probablement déjà entendu dire que Caitlin Clark, la All-American de l’Iowa, la joueuse nationale en titre de l’année, a tendance à vendre toutes les arènes dans lesquelles elle joue. Mais pour regarder de plus près #Clarkonomics – en tant qu’analyste d’ESPN Debbie Antonelli l’a appelé — Le journaliste de USA TODAY, Jim Sergent, a élaboré un aperçu graphique de combien les fans de l’Iowa dépenseront et jusqu’où ils parcourront pour voir Clark en personne. Les chiffres sont pour le moins révélateurs.

Vous voulez voir Caitlin Clark ? Acheter des abonnements

EVANSTON, malade. — Greg Mittelman voulait juste voir Caitlin Clark jouer. En tant qu’ancien élève de l’Université de l’Iowa vivant à Chicago, sa meilleure chance était le match du 31 janvier des Hawkeyes, finalistes de la NCAA, à Northwestern. Il a essayé d’obtenir des billets pour un match unique. Mais quand ils ont été vendus en octobre — quelques jours seulement après être devenu disponible — il a trouvé une autre option.

“Je suis titulaire d’un abonnement pour le basket-ball féminin du Nord-Ouest”, a déclaré Mittelman.

Il n’a pas encore assisté à un match, mais l’investissement en valait largement la peine. Il a acheté quatre abonnements pour un total de 150 $. Pour le match de mercredi, les sièges à admission générale comme celui de Mittelman étaient répertoriés au prix moyen de 230 $ sur SeatGeek. Chaque.

“J’ai essayé de convaincre mes amis de le faire, mais ils me disent tous : ‘Tu es un idiot'”, a déclaré Mittelman. “Mais je pense que je suis le gars intelligent maintenant.”

En savoir plus sur King Jemison, étudiant diplômé à la Medill School of Journalism de l’Université Northwestern, ici.

Caitlin Clark est-elle une senior ?

Oui, Clark est une senior… mais elle pourrait revenir l’année prochaine et devenir une super senior si elle le souhaite.

Même si elle est devrait être le choix n ° 1 lors du repêchage WNBA 2024, elle pourrait revenir à Iowa City la saison prochaine. Parce que Clark était une étudiante de première année lors de la saison 2020-21, elle a une année COVID (en gros, cette saison n’a compté pour l’éligibilité de personne).

Quelle est la taille de Caitlin Clark ?

Clark, un senior, mesure 6 pieds. Les grandes gardes sont devenues plus courantes dans le basket-ball féminin au cours de la dernière décennie, et la taille de Clark l’aide absolument car elle est capable de voir les défenseurs à la pause et l’aide à obtenir une séparation verticale lorsqu’elle monte pour un tir.

A noter également : Clark, qui est plutôt mince, a travaillé dur l’été dernier pour prendre huit kilos de muscle et cela a fait une énorme différence dans son jeu, en particulier lorsqu’elle se dirige vers le bord.

Quel est le match le plus marquant de Caitlin Clark ?

Le match le plus marquant de Clark est survenu lorsqu’elle a accroché 45 points contre Ohio State le 21 janvier. Clark a tiré 12 sur 25 lors de ce match, dont 7 sur 18 sur 3. Elle a également saisi trois rebonds et distribué sept passes décisives. la défaite 100-92.

Caitlin Clark points match par match cette saison

Voici un aperçu des scores de Clark cette saison pour les Hawkeyes :