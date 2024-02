Caitlin Clark de l’Iowa prend la deuxième place sur la liste des buteurs de tous les temps

EVANSTON, Illinois – La superstar de l’Iowa, Caitlin Clark, a ajouté à sa collection croissante de jalons mercredi soir à Northwestern, se classant à la deuxième place sur la liste des buteuses de tous les temps féminines de la NCAA.

Clark, la joueuse universitaire féminine de l’année Naismith pour la saison 2022-23, a dépassé l’ancienne star de l’Ohio State Kelsey Mitchell (3 402) sur un lay-up avec 4 :58 à jouer au deuxième quart. Elle est entrée dans le match de mercredi quatrième sur la liste des buteurs en carrière – quatre points derrière Jackie Stiles de Missouri State et 13 derrière Mitchell. Le deuxième panier à 3 points de Clark au premier quart-temps l’a poussée devant Stiles sur la liste des buteurs.

Clark, qui a également dépassé Mitchell en tant que meilleur buteur de tous les temps du Big Ten, a terminé avec 35 points pour son cinquième match consécutif de 30 points, correspondant à la plus longue séquence de sa carrière. Maintenant à 3 424 points en carrière, Clark visera le record de tous les temps de la NCAA de 3 527, détenu par Kelsey Plum de Washington.

Choix de l’éditeur

“Ce qui est le plus cool, ce sont les noms que je côtoie”, a déclaré Clark. “Ce sont des gens que j’ai regardés en grandissant, en particulier Brittney Griner et Kelsey Mitchell, ce sont de très très bons joueurs, des gens qui jouent encore notre jeu au plus haut niveau, des gens que vous regardez nuit après nuit.

“C’est juste spécial pour moi d’être dans le même quartier qu’eux.”

Clark a également réalisé 10 passes décisives, six rebonds, deux interceptions et un blocage. Elle n’a terminé que 3 sur 12 à 3 points, mais a réussi ses 10 tentatives de lancer franc en 32 minutes. Les Hawkeyes n°3 ont gagné 110-74.

Caitlin Clark de l’Iowa, qui a marqué son 3 403e point en carrière, a une moyenne de 32,1 points par match cette saison, ce qui la met en bonne voie pour battre le record de tous les temps de Kelsey Plum le 15 février contre le Michigan. Photo de Michael Reaves/Getty Images

“Avec autant de matchs à jouer, dépasser quelqu’un du calibre de Kelsey Mitchell est exceptionnel”, a déclaré l’entraîneur de l’Iowa, Lisa Bluder. “Vraiment fier d’elle, mais aussi de ses 10 passes décisives ce soir, super travail.”

Bluder a ajouté : “Elle a eu une passe ce soir qui était tout simplement ridicule, pour Hannah. [Stuelke] à la fin du chronomètre des tirs. C’était fou. J’adore le regarder.”

Clark, un senior de West Des Moines, Iowa, a franchi une série de jalons, devenant le leader de tous les temps de l’Iowa en termes de points, de passes décisives et de paniers à 3 points. Elle a besoin de 18 paniers pour établir le record du Big Ten détenu par Jantel Lavender de l’Ohio State.

Clark a une moyenne de 32,1 points par match, ce qui lui permet de battre le record de points de Plum le 15 février contre le Michigan.

Bien que Clark ait déploré ses difficultés au tir depuis le périmètre mercredi, elle a attaqué le panier à plusieurs reprises et a même été laissée seule pour un lay-up ouvert au quatrième quart.

“C’est une excellente joueuse”, a déclaré l’attaquante de Northwestern Paige Mott. “J’ai l’impression que nous l’avons très bien gardée sur la ligne des 3 points, mais ensuite nous avons complètement oublié qu’elle savait conduire, qu’elle pouvait faire des lay-ups. Elle peut faire d’autres choses. Quand vous enlevez une des têtes, une autre la tête se lève.”

Clark a terminé le mois de janvier avec 275 points et est devenu le cinquième joueur au cours des 25 dernières saisons à marquer 250 points ou plus deux fois par mois, selon les recherches d’ESPN Stats and Information. Elle totalisait 304 points en janvier 2021.

Clark et l’Iowa, finaliste national 2023, ont joué devant la toute première foule à guichets fermés de 7 039 personnes pour un match de basket-ball féminin à la Welsh-Ryan Arena de Northwestern. Elle et les Hawkeyes ont attiré des foules records sur route et sur des sites neutres toute la saison.

Plusieurs fans ont déclaré à ESPN qu’ils s’étaient présentés plus de cinq heures avant l’annonce pour faire la queue pour entrer dans l’arène, qui comprend principalement des sièges d’admission générale. Clark, entourée de policiers de l’Iowa et du Nord-Ouest et d’une foule de photographes, a signé des autographes dans le tunnel des visiteurs alors qu’elle quittait le tribunal.

“À 22 ans, c’est difficile pour moi de comprendre”, a déclaré Clark. “C’est quelque chose qui, une fois que j’aurai fini de jouer au basket et que ma carrière sera terminée, vous regarderez en arrière et vous direz : ‘Wow, ce sont quelques-uns des meilleurs souvenirs de ma vie, avoir pu jouer dans ces environnements avec mes meilleurs amis.’ .'”