Caitlin Clark de l’Iowa : la collision avec un fan des Buckeyes est « plutôt effrayante »

La joueuse nationale en titre de l’année, Caitlin Clark, et un fan de l’Ohio State sont entrés en collision par inadvertance dimanche après-midi alors que les fans des Buckeyes prenaient d’assaut le terrain après la défaite 100-92 de l’équipe en prolongation contre le numéro 2 de l’Iowa.

Plusieurs vidéos publiées par des fans sur les réseaux sociaux montrent un fan de l’Ohio State courant vers une foule rassemblée sur le demi-terrain, puis s’écrasant sur Clark alors qu’elle courait hors du sol. Clark est tombé au sol et a été immédiatement entouré par le personnel de l’arène et ses coéquipiers de l’Iowa pour la surveiller. Elle semblait courbée de douleur alors qu’elle entrait dans le tunnel.

Clark a déclaré aux journalistes après le match qu’elle avait juste eu le vent en poupe, mais que c’était une situation “un peu effrayante” qui aurait pu être pire.

“Je pouvais voir qu’ils prenaient d’assaut le terrain, ce qui était tout à fait bien. Tant mieux pour leurs élèves, grande victoire pour eux”, a déclaré Clark, ajoutant qu’elle avait été “martelée” et “aveuglée” par l’assaillant du terrain alors qu’elle tentait de s’en sortir rapidement. le plancher.

“Cela ne devrait tout simplement pas arriver”, a déclaré l’entraîneur de l’Iowa, Lisa Bluder. “Nos joueurs devraient être en sécurité, ils devraient pouvoir quitter le sol. C’est très décevant. Ohio State, une grande équipe, un excellent environnement, mais évidemment très déçu de l’après-match avec nos joueurs blessés en essayant de sortir du gymnase. C’est faux.”

L’arrière superstar, qui a inscrit 45 points dans la défaite, a déclaré que le directeur sportif de l’Ohio State, Gene Smith, lui avait déjà présenté ses excuses pour l’incident et qu’elle “avait vraiment apprécié cela”.

“Une performance tellement spectaculaire aujourd’hui et elle est une si grande joueuse, et cela ne devrait jamais arriver”, a déclaré l’entraîneur de l’Ohio State, Kevin McGuff, après avoir commencé sa conférence de presse en s’excusant auprès de Clark. “Je me sens vraiment mal. J’espère qu’elle va bien et que cela ne l’affecte pas pour aller de l’avant. C’est extrêmement malheureux. Cela ne devrait arriver à personne d’autre qu’à mec, un si grand joueur comme Caitlin, tu détestes vraiment ça. Je sais que nous avions sécurité mais un étudiant a apparemment battu la sécurité, donc je me sens vraiment mal à ce sujet.”

Clark, qui est le meilleur marqueur du pays (31,0 points par match) et deuxième pour les passes décisives (7,7 par match), a déclaré : « Cela vient simplement du territoire.

“Je suis sûr qu’ils ont fait de leur mieux pour faire tout ce qu’ils pouvaient, évidemment cela n’a pas fonctionné et c’est décevant. Je me concentre maintenant sur le jeu et sur les moyens de nous améliorer.”

La défaite a mis fin à la séquence de 15 victoires consécutives de l’Iowa et était sa première défaite dans le jeu Big Ten.

Le numéro 20 de l’Ohio State a accueilli 18 660 spectateurs, soit la plus grande fréquentation pour un match de basket-ball féminin de saison régulière cette saison.